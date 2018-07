Linky metra mohou v budoucnu vést do Petrovic, Modřan i na Žižkov

Jednotlivé návrhy čeká v první řadě složité prověřování, jak moc jejich vznik uleví povrchové dopravě a zda se mnohamiliardové investice vůbec vyplatí.

„Nebudeme čekat, až se dostaví metro D. Proto Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) paralelně připraví studie, aby se ukázalo, jaké reálné možnosti skutečně existují. Možné budoucí trasy metra budou zaneseny do připravovaného Metropolitního plánu,“ sděluje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).



Zatím naposledy se síť metra rozšířila v roce 2015 o úsek mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol. Plán na protažení až k letišti tehdy padl kvůli připravované kapacitní železnici, která by tudy měla procházet cestou z centra metropole do Kladna.

Vlakové spojení připravuje stát, jenže kvůli problémům s trasováním dlouho jen přešlapoval na místě. Proto hlavní město loni znovu začalo křísit plán metra na letiště, s nímž počítá i současný územní plán.

Státní podnik Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se ale v posledních měsících konečně výrazněji posunul s přípravami vpřed a nyní už žádá o územní rozhodnutí pro některé úseky. I proto se nezdá, že by byla výstavba metra tímto směrem v příštích letech reálná a jedná se spíše o záložní řešení pro případ, že by se projekt železnice zastavil.

Na zelené lince A je do budoucna ve hře varianta, že nové stanice vzniknou i na opačném konci u Depa Hostivař, a to kvůli stále rostoucí zástavbě na jihovýchodním okraji města. Přitom původní vize počítala s tím, že se tam metro prokope z konečné metra C Háje. „Nicméně tato linka je už dnes přetížená. Proto uvažujeme o druhé možnosti, kterou je právě vedení přes Hostivař, Horní Měcholupy až do Petrovic,“ navrhuje Dolínek.

Podobně ambiciózní plán existuje řadu let i v případě trasy B. Prodloužení z Černého Mostu do Horních Počernic je ale podle IPR v současnosti spíše utopií. Naopak pravděpodobnější je budování na druhé straně. „Prověřuje se prodloužení metra ze Zličína o jednu stanici do depa na Zličíně z důvodu výstavby nového záchytného parkoviště P+R,“ tvrdí mluvčí IPR Marek Vácha.

Za 16 miliard do Čakovic

Město se nyní vážně zabývá také otázkou zavedení metra ze současné konečné stanice trasy C v Letňanech do Čakovic. Zdůvodňuje to lepší dopravní obsluhou pro stávající obyvatele okolních sídlišť, plánovanými developerskými projekty pro tisíce lidí i snazší možností pro mimopražské odložit si auto při cestě do Prahy.

V tomto případě už společnost Metroprojekt vytvořila na přelomu roku pro magistrát prvotní studii. Ta celkové náklady odhaduje na 16 miliard korun, příprava i stavba nového úseku by však trvaly dvanáct let. Preferovaná trasa má být dlouhá 3,5 kilometru a počítá se třemi novými stanicemi. První z nich umisťuje doprostřed letňanského sídliště, další se má nacházet v jednom z rozvojových území a obloukem by následně trasa zamířila až do nové konečné stanice Nádraží Čakovice, kde může vzniknout dopravní uzel s plynulou návazností na železniční dopravu. Město by tam navíc postavilo kapacitní záchytné parkoviště.

Mezi nejhlasitější zastánce výstavby nového úseku pochopitelně patří radnice v Čakovicích. „Metro nutné bude, bez něj by byl další rozvoj v celé oblasti velmi náročný,“ tvrdí starosta Alexander Lochman (Pro Prahu) a dodává, že městská část prosazuje, aby v připravovaném Metropolitním plánu byla vytvořena územní rezerva pro tuto linku.

Déčkem na náměstí Republiky

Základní osa chystaného metra D propojí Depo Písnici s Pankrácí a v další fázi i se stanicí Náměstí Míru. Tím by ale modrá linka končit neměla. Z Vinohrad by mohla dále zamířit na sever přes Žižkov do Vysočan. IPR letos na jaře zahájil práce na změně územního plánu, který by to umožňoval. Ve hře je však ještě varianta s odbočkou na náměstí Republiky.

V jižní části pak může vzniknout z plánované stanice Nové Dvory odbočka, odkud povede nová větev metra směrem na západ. Mělo by se tak stát až po dobudování hlavní trasy v horizontu deseti let. Záměr nyní chce prosadit do Metropolitního plánu radnice Prahy 12, podporu má i od magistrátu. „Žádáme o vymezení nové větve metra D z Nových Dvorů na Sofijské náměstí v Modřanech,“ potvrzuje architekt radnice Prahy 12 Michal Pajskr.