Starostové na kolech protestovali proti dotaci na motorkářské oslavy

Podle kritiků je dotace 10 milionů korun z veřejných rozpočtů na jednorázovou soukromou akci příliš vysoká.

V nejméně v pěti obcích tak dnes vyjeli starostové spolu s obyvateli na cyklistickou projížďku kolem zanedbaných budov, přes úseky s rozbitými silnicemi i dalšími místy, které nutně potřebují opravit, ale na které se jim nedaří získat krajské ani jiné dotace.

Podobně se ráno zapojily asi dvě desítky lidí v obci Zlatníky-Hodkovice. „Dlouho se snažíme získat peníze na opravu rozbité návsi. Ve vozovce, kudy denně přijíždí mnoho rodičů s dětmi do školy, jsou výmoly,“ ukazuje tamní starosta Jiří Rezek.

Podle něho ale obec s 1 200 obyvateli nemá šanci dotace čerpat. „O získání peněz se snažíme pravidelně, ale vždy se dostaneme jen do pořadníku. Proto se nám nelíbí, když kraj pošle tak velkou sumu na jednorázovou soukromou akci,“ dodává starosta s tím, že akce samotná mu nevadí. Sám je motorkář a vlastní motocykl značky Harley-Davidson, s kterým na náves přijel.

Původně chtěli starostové pořádat hromadnou protestní akci před místem konání oslav 115. výročí Harley-Davidson u pražského holešovického Výstaviště.

„Ozvalo se nám mnoho lidí, že mají zájem se účastnit a obávali jsme se, aby naše akce přímo na Výstavišti nebyla příliš kontroverzní a nedošlo ke zbytečnému střetu a vyhrocení. Náš protest rozhodně není proti účastníkům oslav, proti motorkářům, ale proti vedení Středočeského kraje,“ říká Věslav Michalík, předseda klubu opozičních krajských zastupitelů hnutí STAN a starosta Dolních Břežan.

Uskutečnila se proto jen menší setkání v několika obcích. „Do protestní akce se zapojili lidé například ve Zlatníkách, Krušovicích, Kroučové, Nové Vsi a dalších obcích,“ říká Michalík.

Dotace podpoří turismus

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (hnutí ANO) kritiku odmítá s tím, že kraj nepodpořil oslavy 115. výročí značky Harley-Davidson v rámci „charity“, ale že za částku 10 milionů korun získá půlroční celosvětovou kampaň podporující cestovní ruch, která osloví miliony lidí. A to zejména v zemích důležitých pro turismus ve Středočeském kraji.

Zároveň podle ní organizátoři motivují účastníky oslav, aby vyrazili mimo Prahu a navštívili zajímavá místa ve středních Čechách, o kterých pravděpodobně v životě neslyšeli.

„Místo, aby se kolegové z hnutí STAN snažili z této skutečnosti získat něco pozitivního pro svoje město či region, neustále vymýšlejí způsob, jak tuto ojedinělou akci účastníkům alespoň trochu znepříjemnit,“ reaguje hejtmanka. „Jen přímý přínos do veřejných rozpočtů ve Středočeském kraji v průběhu několika dnů oslav se odhaduje na 17 milionů korun. Tato částka nejen, že přesahuje 10 milionů poskytnutých krajem, ale nejsou v ní započteny marketingové aktivity propagující náš kraj po celém světě,“ podotkla Jermanová.

Hejtmanka dnes společně se svým náměstkem Milošem Peterou (ČSSD) vyrazila na první seznamovací projížďku s motorkáři. Jednou ze zastávek byl například golfový areál u Karlštejna.

Od čtvrtka do neděle totiž účastníci oslav pořádají hromadné výjezdy do atraktivních lokalit středních Čech. Zamíří například do Kutné Hory, na Křivoklát, Karlštejn, do Lešan, Konopiště a v neděli i do mladoboleslavského Škoda Muzea či na Dobříš.