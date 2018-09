VIDEO: Bezpečnostní zábrany slouží spíš jako lavičky, nahradí je sloupky

Obchodní centrum Nový Smíchov je ještě s centrem Novodvorská Plaza v Praze 4 součástí francouzského řetězce Klepierre, který v Evropě spravuje 170 center. V návaznosti na teroristické útoky ve Francii pak každé centrum v této síti umístilo před budovy protiteroristické bloky. Na Andělu se objevily loni v říjnu.

Lidé je však začali využívat spíše jako lavičky a případnému teroristovi tak usnadňují to, že by do nich mohl najet. V brzké době by však mohly protiteroristické bloky před OC Nový Smíchov zmizet, protože ani vedení se nelíbí, že na blocích lidé sedí.

„Budeme to řešit tím, že tyto betonové kvádry zmizí snad během měsíce. Nahradí je sloupky, které budou elegantnější, hezčí a také nebude možné na nich sedět,“ řekl iDNES.cz manažer obchodního domu David Pažitka.



Sloupky jsou před obchodním centrem i nyní, ale mají pouze estetický charakter. „Současné sloupky jsou jen estetické a nemají takové parametry, které by udržely auto v určité rychlosti. Ty tam nyní jen vymezují určitý veřejný prostor,“ dodal Pažitka.

Od loňského září jsou betonové bloky také na Staroměstském náměstí v Praze. Další se objevily letos v březnu kvůli velikonočním trhům také na Václavském náměstí. Ta ale byly tyto zábrany jen dočasně.