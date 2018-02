Průmyslový palác by se mohl dočkat stavby nového křídla příští rok

Stavba repliky by měla stát 1,3 miliardy korun. Provizorní hala by vyšla na 40 až 60 milionů korun.

Levé křídlo paláce zničil v roce 2008 požár. Praha se kvůli tomu soudí o miliardu korun s firmou Reality MK, která patří slovenské Inchebě, jež měla palác dlouhodobě pronajatý.

Reality MK, která má podle svého tvrzení majetek jen v řádu desetitisíců korun, je v likvidaci a žádá o prohlášení úpadku. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odmítla situaci komentovat s tím, že se věcí zabývají právníci magistrátu.

Na místě levého křídla nyní stojí stan, který chce město kvůli výročí 100 let od vzniku Československa překrýt lešením, na kterém by bylo možné promítat vizualizace. V letošní sezoně by se měl zbourat vstup do areálu, aby byl prostor více otevřen. Do roka by zde mohla vzniknout nová brána.

Letos bude obnovena růžová zahrada a vedle restaurace U Primasů vznikne dětského hřiště s prolézačkami. Novinkami má být také griloviště a bikepark. Začne stavba biotopového koupaliště, které bude zásobováno ze spodních vod. Podle předsedy představenstva Výstaviště Praha Pavla Klašky by přírodní technologii neměla vadit blízká železnice.

Podle posudků hygieniků je koupaliště dostatečně vzdáleno a emise jsou minimální. Všechny tři projekty budou v části areálu, která je určena primárně pro rekreaci a charakterem navazuje na Stromovku. Náklady na tyto tři akce budou ve výši 48 milionů korun.

Opraví se tamní restaurace

Rekonstrukce se dočká také restaurace Pražan, kde bude obnoven minipivovar. Upraveno bude i nevzhledné okolí restaurace. Dále bude za 50 milionů korun opravena restaurace Bohemia.

Začít má také oprava opuštěného divadla Spirála, které je zavřeno od povodní v roce 2002. Rekonstrukce bude stát celkem 65 milionů korun.

V letošním roce se na Výstavišti uskuteční zhruba 20 koncertů, šest hudebních festivalů, v létě areál nabídne letní kino s doprovodným programem a v plánu jsou i divadelní produkce.

V loňském roce bylo na Výstavišti 140 akcí. Jen Průmyslový palác nabízel program 270 dnů roce. Celkem do areálu zavítalo zhruba 1,7 milionu lidí, což je o 330.000 lidí více než v roce 2016.