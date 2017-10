Audit hospodaření středočeské správy silnic dělí koalici, je moc levný

Ve vedení Středočeského kraje vznikl spor kvůli auditu u silničářů, věc by měli zástupci ANO, ODS, STAN a Nezávislých Středočechů řešit v pátek na koaličním jednání. Předmětem sporu se stala soutěž na firmu, která má zkontrolovat účetnictví krajské správy a údržby silnic. Podle některých názorů by tendr mohla vyhrát společnost s příliš nízkou nabídkovou cenou a je otázkou, nakolik by takový audit byl podrobný a zda by odhalil všechny případné nesrovnalosti.