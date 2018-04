Aktivisté v čele s Čižinským budou hájit své pozice na radnici Prahy 7

Tentokrát už to nebudou aktivisté kritizující „staré pořádky“, ale politici zodpovědní za fungování radnice. Jan Čižinský je navíc kromě starosty i zastupitelem na magistrátu za Trojkoalici a poslancem KDU-ČSL.

„Podle reakcí jsou lidé s naší prací spokojeni, ale musíme je mobilizovat, aby skutečně k volbám přišli,“ tvrdí Čižinský, který v případě úspěchu hodlá i nadále zůstat ve více placených funkcích.



Někteří představitelé Prahy 7 sobě budou v letošních komunálních volbách bojovat dokonce na dvou frontách. Projekt tentokrát pod názvem Praha sobě se má utkat i o magistrát.

Protože se však nejedná o politické strany, musí uskupení v obou případech nejprve sesbírat podpisy sedmi procent obyvatel hlavního města, respektive městské části, aby mohlo vůbec kandidovat. A zatímco v případě magistrátních voleb jsou se 40 tisíci podpisy zhruba v polovině sběru, v Praze 7 jim už nic v kandidatuře nebrání.

„Pod Prahu 7 sobě se podepsalo určitě přes pět tisíc obyvatel městské části, podpisů tak už máme dostatek,“ sdělil starosta.

Velké změny na kandidátce oproti roku 2014 uskupení neplánuje. Lídrem bude znovu Jan Čižinský, dvojkou radní pro kulturu a filmová producentka Hana Třeštíková a na dalších místech se seřadí další současní radní a zastupitelé.

Zelení spojí síly s Piráty

Jejich jediným koaličním partnerem po celé volební období je iniciativa PRO7, kde mají hlavní slovo Zelení. I oni už sestavují tým, který pošlou do blížících se voleb. A mohou počítat s podporou Pirátů, kteří ve většině ostatních městských částí kandidují samostatně.

„Máme tady několik svých aktivních příznivců. Po jednání se Zelenými došlo k dohodě, že si je vezmou na kandidátku pod společnou značkou,“ komentuje spojení místopředseda krajského sdružení Pirátů Adam Zábranský a dodává, že nejvýše postaveným členem jeho strany na kandidátní listině bude programátor Roman Kučera.

Spolupráci potvrzuje i předseda pražské organizace Zelených a zároveň místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský, podle něhož nyní obě strany jednají o programu. Lídra na kandidátku by měli nasadit Zelení. Jenže adepti jsou zde minimálně dva: právě Mirovský a dále náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská, která se do městské části v průběhu minulého volebního období přistěhovala z Prahy 6.

Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Příští díl: Praha 8

„Pravděpodobně se ještě jednou budu ucházet o místolídra na Sedmičce,“ nezastírá místostarosta Mirovský.

Naopak Kolínská hovoří opatrněji. „S kolegy jsme ještě o čele kandidátky nemluvili. V každém případě mám určitě zájem o kandidaturu na volitelném místě,“ říká náměstkyně.

Druhou nezodpovězenou otázkou zůstává, pod jakým názvem bude koalice kandidovat. „Osobně se přikláním k tomu, aby bylo na první pohled jasné, o jaké strany se jedná. Nemáme se za co stydět,“ naznačuje Mirovský, že by místo PRO7 mohli jít do voleb například jako Zelení s podporou Pirátů.

Koalice mohla být ještě širší. Jednání se Starosty a nezávislými (STAN) však k dohodě nakonec nevedlo a ti naopak spojili své síly s TOP 09 stejně jako na celopražské úrovni. „Dohodli jsme se na společné kandidátce. Postupná integrace obou stran má logiku, protože naše záměry jsou velmi podobné,“ říká nový lídr Jiří Hejnic (TOP 09) a dodává, že úspěchem by pro ně byl zisk osmi mandátů.

Dvojkou kandidátky má být nominant STAN Lukáš Tůma. „Spolupráce se Zelenými dříve také připadala v úvahu, dnes to ale pro nás už není téma. Zvítězila varianta jít s TOP 09,“ sdělil Tůma.

Příznivkyní STAN registrovanou v Praze 7 je i bývalá poslankyně a advokátka Hana Marvanová. Ta sice bude kandidovat pouze na magistrát, s její podporou a pomocí v místní kampani však Tůma počítá.

Svého lídra už zná i ČSSD, která se rozhodla svoji sestavu obměnit. „Jedničkou bude bývalý náměstek ministerstva práce Tomáš Petříček. Já svůj mandát obhajovat nebudu,“ sdělil šéf místní stranické buňky Daniel Štěpán.

Naopak ODS ani ANO ještě nechtějí žádná jména pro volby zveřejňovat. „Zatím není kandidátka zcela uzavřena, a tak vám nemohu dát informace,“ odmítl být konkrétnější předseda oblastní organizace a vlivný člen ANO Michal Hašek.