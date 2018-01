Radnice budou před volbami utrácet, opraví ulice, koupaliště i školy

Vedení radnic bude mít poslední možnost přilákat nové voliče. Letos na podzim se totiž uskuteční komunální volby, které rozhodnou o tom, kdo povede příští čtyři roky jednotlivé části Prahy.



Řada městských částí proto hodlá v začínajícím „volebním“ roce investovat především do obnovy svého majetku. Praha 1 například považuje za jednu ze svých priorit kompletní rekonstrukci domu v Truhlářské ulici nedaleko náměstí Republiky. Zhruba za 60 milionů korun zde má do konce roku vzniknout volnočasové centrum pro děti. Radnice podle své mluvčí Veroniky Blažkové ale chystá i revitalizaci severní části Slovanského ostrova, která se dotkne především parkové úpravy, nebo obnovu veřejného prostoru na Anenském náměstí.

Ve velkém opravuje také Praha 7. Nejnákladnějším projektem je nedávno započatá přestavba objektu budoucí radnice v ulici U Průhonu. Celkový rozpočet se pohybuje kolem 213 milionů korun a kolaudace se podle předpokladu uskuteční na konci roku.

Letos bude v Praze 7 dokončena také rekonstrukce památkově chráněné vodárenské věže na Letné, která bude znovu sloužit aktivitám Domu dětí a mládeže. A Národní technické muzeum s podporou radnice dokončí záchranu historického Letenského kolotoče. „Aktuálně vrcholí sbírka, pevně doufám, že se na kolotoči už v roce 2018 svezou první děti,“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

Parčík podél Rokytky

Za zásadní projekt považuje Praha 8 rozsáhlou obnovu Zenklovy ulice, která už začala a potrvá až do podzimu. Její součástí budou i práce na nové podobě libeňského Elsnicova náměstí, které se změní v parčík podél říčky Rokytky. Kromě toho tento rok vznikne v Karlíně nový psí park a v Bohnicích skautská klubovna v rámci projektu participativního rozpočtu.

Na dlouho opomíjené části dolního Žižkova se letos zaměří radnice Prahy 3. Ve spolupráci s magistrátem začne první etapa kompletní obnovy Husitské a Koněvovy ulice, která podle odhadů vyjde na sto milionů korun. V Koněvově zároveň vznikne nové informační centrum a muzeum Prahy 3. Proměnou projdou také nedaleká náměstí: Kostnické, Komenského a Barikád.

Po letech chátrání se letos veřejnosti otevře přírodní koupaliště na Lhotce v Praze 4. Už minulý rok městská část začala s výstavbou nového zázemí a nyní zbývá práce ještě dokončit. Podle plánů radnice Prahy 4 vznikne přestavbou nevyužívaného objektu bývalých jeslí v Horáčkově ulici také azylový dům a chráněné bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny.

To Městská část Praha 2 počítá s tím, že v roce 2018 zmizí na základě schválené nulové tolerance hazardu z jejího území poslední herny. Podle slov Kateřiny Veselé z odboru vnějších vztahů Prahy 2 pak bude radnice mimo jiné prosazovat i zásadní směny současného systému parkování, který magistrát po Praze postupně zavádí od roku 2016. Praha 2 se bude věnovat i připomínkám historie a plánuje odhalit nové pamětní desky.

Doprava je jedním ze zásadních problémů, které dlouhodobě trápí Prahu 6. Její vedení se chce v posledním roce svého mandátu zaměřit na některá opatření, která pomohou složitou situaci zlepšit. Začít vznikat by například mohlo první záchytné parkoviště na Vypichu, posunout by se měla podle přání radnice také příprava dostavby severozápadní části vnějšího okruhu kolem Prahy.

Kromě toho zůstává prioritou Prahy 6 rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou na Břevnově. „Zde ale bohužel stále čekáme na definitivní rozhodnutí, zda bude prohlášena nemovitou kulturní památkou. Nicméně příprava projektové dokumentace už běží, doufáme tedy, že v roce 2018 by už mohla být oprava konečně zahájena,“ věří mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Miliony půjdou do škol

Radnice krátce před volbami slibují v neposlední řadě velké investice v oblasti školství. Praha 12 připravuje výstavbu nové základní a mateřské školy Montessori u ulice Československého exilu. Projekt budovy pro zhruba 400 dětí už získal dotaci od magistrátu ve výši 50 milionů. Radnice Prahy 11 utratí miliony za lepší vybavení některých školských objektů. V plánu je rekonstrukce pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu, obnova kuchyně v ZŠ Pošepného nebo finalizace návrhu dostavby západního křídla ZŠ Chodov.

Do výměny oken, budování bezbariérových přístupů a do dalších úprav ve školách slibuje Praha 3 v letošním roce vložit až sto milionů korun. Se začátkem příštího školního roku bude na podzim uvedena do provozu MŠ na Třebešíně, stavět se bude školka i v ulici Buková. Naopak kompletní přestavba za téměř 60 milionů korun čeká budovu školy v ulici Školní, kterou financuje Praha 4. Práce zahrnují například sanaci zdiva, podlah a omítky, výměnu špaletových oken, rekonstrukci sociálního zařízení, fasády objektu a střechy.