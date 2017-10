Chátrající radniční domy obsadí kultura, alespoň do kompletní opravy

Vzniklo zde Pražské kreativní centrum, které se zaměřuje na vzdělávání, oblast kultury a kreativní podnikání. Jeho cílem je i přilákat obyvatele Prahy zpět do středu města, kde nyní počtem převažují zahraniční turisté. Jestli zde centrum zůstane natrvalo, ještě není jisté.

Zatím mají za sebou částečnou rekonstrukci tři propojené budovy na hranici Staroměstského a Malého náměstí. V nich byly otevřeny jak kanceláře, tak sdílený pracovní prostor, zasedací místnosti nebo přednáškové sály. Centrum bude dohromady fungovat zhruba na dvou tisících metrech čtverečních.

„Práce se týkaly základní infrastruktury, jako je například nová elektřina, ale i dalších úprav včetně výmalby veškerých prostor. Náklady na rekonstrukci se pohybovaly kolem dvou milionů korun,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který se na projektu podílel.

Nově otevřené domy nabízejí celkem pět podlaží. Vstup s recepcí se nachází v přízemí domu U Zlatého rohu.

Pro společenské a kulturní akce je zde k dispozici citlivě opravený dvorek s novou podlahou. V prvním patře sídlí Skautský institut s přilehlými klubovnami a kavárnou.

Další poschodí připadne IPR. Ten svoje prostory dále poskytne menším iniciativám jako Pragulic nebo Prázdné domy, které se věnují aktuálním problémům města. O zbylá dvě patra se podělí startupová firma Air Ventures nebo informační centrum o vzdělávání EDUin.

Kromě zázemí výše zmíněných organizací zde především vznikne otevřený prostor, kde se budou pro zájemce konat nejrůznější přednášky, semináře, workshopy, výstavy nebo projekce. Magistrát věří, že takový koncept bude úspěšný. Jeho optimismus vychází z toho, že zde právě Skautský institut téměř tři roky provizorně fungoval.

„Když jsme sem v roce 2015 přišli, celý prostor byl prázdný a zanedbaný. Od té doby jsme uspořádali přes 800 akcí pro zhruba třicet tisíc návštěvníků. Nyní už to nevnímáme jako provizorium, ale jako projekt, který tady může sloužit delší dobu,“ prohlásil ředitel Skautského institutu Miloš Říha. Podle něj se zde každý měsíc uskuteční až 40 vzdělávacích akcí, které jsou přístupné zdarma. Na nich se podílí celkem 150 dobrovolníků.

Některé domy bez podlah

Blok takzvaných radničních domů je typický svým podloubím. Ne všechny domy jsou v současnosti obyvatelné. Část z těch, které míří dále k ulici U Radnice, zůstávají zejména zevnitř ve velmi špatném technickém stavu, v některých částech dokonce zcela chybějí podlahy. Tady se v horizontu čtyř let počítá s kompletní obnovou, jež bude vyžadovat podrobný projekt schválený památkáři a spolkne desítky milionů korun.

Po jejím skončení dojde i na hloubkovou rekonstrukci objektů Pražského kreativního centra. Kvůli tomu bude muset být jeho provoz minimálně na čas přerušen. Otázkou je, jestli se sem poté vrátí, protože o tom definitivně rozhodnuto zatím nebylo.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) doufá, že zde projekt zůstane i do budoucna, přestože není pro město oproti restauracím a dalším komerčním službám v okolí lukrativní.

„Definitivní není nikdy nic. V první řadě chceme, aby kreativní centrum fungovalo co nejdéle do okamžiku, než radniční domy projdou celkovou rekonstrukcí. To nebude dříve než za čtyři roky. Co bude potom, bude jasné po dokončení konceptu jejich budoucího využití. Ale chceme ho nějakým způsobem udržet,“ dodává Krnáčová.

Pokud by se tak skutečně stalo a centrum se nebude muset stěhovat, existuje plán na využití zbylých domů, které dnes kvůli svému stavu zůstávají prázdné. Podle Boháče by v nich mohly vzniknout ubytovací kapacity pro hosty centra, o další část se uchází kreativní dílna pro mladé designéry.

Některé radniční domy jsou prázdné už od roku 2006. Tehdy se odtud odstěhovali magistrátní úředníci, kteří se přestěhovali do pronajatého Škodova paláce v Jungmannově ulici.