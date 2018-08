Boleslavský primátor z ODS v kampani brojí proti cizincům

„Chceš tu pracovat, dodržuj pravidla, jinak tě tu nechceme,“ pokračuje text, který zjevně naráží na dlouhodobě zvýšený pobyt cizinců ve městě, které tam dovážejí zejména personální agentury za prací v mladoboleslavské automobilce, a s tím související problémy s bezpečností.



Pracovní verzi billboardu Nwelati zveřejnil na svém profilu na Facebooku. U příspěvku se okamžitě strhla diskuse, podle části reakcí jde o populistickou kampaň ve stylu extremistických hnutí.

„Bydlím v Mladé Boleslavi v ulici, kde se nejeden dům postupně proměnil v ubytovnu. Takže asi i chápu, co tímhle máte na mysli. Ale proboha, to fakt nemáte problém napsat si na billboard něco tak obecně nenávistného, jako je nulová tolerance cizincům?“ ptal se v diskusi například Michal Bělka.

Nwelati obratem reaguje: „Musel byste to číst celé, týká se to jen těch, kteří nedodržují pravidla.“

Kampaň proti zaměstnancům automobilky

V podobném duchu odpovídal na řadu kritických reakcí a později dodal, že návrh billboardu dal na Facebook proto, aby zjistil reakci veřejnosti, v ulicích zatím nevisí.

Téma cizinců se stalo hlavním bodem předvolební kampaně. Už před časem s ním přišla boleslavská buňka SPD. Zřejmě i to vyvolalo Nwelatiho reakci v podobném stylu.

„Vyprovokovalo mě, že někdo napsal na Facebook, že s tím nic neděláme, to absolutně není pravda. Snažíme se to řešit minimálně rok, kdy k výraznému zhoršování dochází,“ řekl MF DNES Nwelati. „Je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Je nutné změnit zákony tak, aby bylo možné takové lidi lépe postihovat a po několika přestupcích je vyhostit,“ řekl primátor.

Ostře se pustil i do zaměstnanců automobilky. „Téměř 40 procent zaměstnanců Škodovky jsou cizinci. A z těchto cizinců tak 10 procent dělá ve městě nepořádek, a ti buď se začnou chovat slušně, nebo je tady nechceme. A je mi fuk, jestli Škodovka potřebuje vyrobit víc aut, nebo ne. Zisky má velké a není nutné je násobit, pokud to bude znamenat zničení města,“ napsal.

To však Škodovka rázně odmítla. Podle vedoucího komunikace podniku Tomáše Kotery pracuje v boleslavském závodě necelých 24 000 kmenových zaměstnanců a podíl cizinců je na úrovni 10 procent.

Škoda Auto koupila městu kamery

„Jedná se téměř jen o občany Evropské unie. Podle našich informací se protiprávní jednání našich zaměstnanců prakticky netýká,“ řekl Kotera.

Zároveň dodává, že Škoda Auto vnímá problematiku podpory bezpečnosti a prevence citlivě a chce zásadně přispět jejímu zlepšení.

„Proto jsme v rámci spolupráce s městem v minulosti investovali přes osm milionů korun do kamerového systému a v loňském roce darovali městské policii vůz Octavia. V rámci rozvojového fondu jsme v letošním roce odsouhlasili další investice do bezpečnosti,“ říká Kotera.

Xenofobní kampaň a úlet, tvrdí politici

Podle opozičních kandidátů do zastupitelstva Nwelati s kampaní přestřelil.

„Je to těžce populistická a xenofobní kampaň. Myslím, že reakce lidí na Facebooku jsou výmluvné. Pan primátor je ve své funkci již třetí volební období a myslím, že každému je jasné, že by si měl fyzicky i psychicky odpočinout,“ míní Jana Krumpholcová, jednička na kandidátce do zastupitelstva za Zelené a KDU-ČSL.

„Chystaná kampaň je ze strany jinak úspěšného primátora velký úlet,“ říká rovněž lídr opoziční ČSSD Robin Povšík. Podle něho je právě Nwelati zodpovědný za tristní stav bezpečnosti ve městě.

„My jsme i z opozice dokázali prosadit zvýšení platů strážníků a zabránili tak rozpadu městské policie. Vyjednali jsme s automobilkou Škoda, že zaplatí obměnu kamerového systému, daruje auta a prostředky osobní ochrany pro strážníky za 14 milionů korun,“ dodal Povšík.

Nwelati však tvrdí, že problém s cizinci aktivně řeší. „Měl jsem schůzku s ředitelem městské policie Tomášem Kyptou. Musí se ihned zaměřit na přestupky typu opilost, do půl těla nahaté, opilé lidi, Poláci, Slováci,“ řekl.

Podle Kypty je procento přestupků páchané cizinci, kteří do města přijdou krátkodobě za prací, vyšší než v případě stálých obyvatel. Jde hlavně o rušení nočního klidu, opilství, veřejné pohoršování či znečišťování prostranství. Městská policie se navíc potýká i s nedostatkem lidí. „Chybí nám patnáct strážníků, a to je v době dovolených značný problém,“ dodal Kypta.