Snížit nároky na strážníky by bylo nebezpečné, říká jejich šéf Šuster

Proč se vám stále nedaří obsadit volná místa? Městská policie má v Praze už několik let podstav okolo tří stovek míst.

Byl jsem v minulosti kritizován za to, že jsem někde řekl, že bych byl schopen ta místa obsadit během dvou měsíců. Já na tom ale trvám. Jsem schopen všechna neobsazená místa obsadit během dvou měsíců, za předpokladu, že ale nebudou žádná kritéria pro nábor nových zaměstnanců. Uchazečů máme stovky. Ale přece nemůžeme připustit myšlenku, že bychom snížili kritéria pro nábor. Nejde to. Vrátilo by se nám to ve zlém. Chceme mít kvalitní lidi, vzdělané lidi, kteří tu práci chtějí dělat, jsou schopni ovládat předpisy, zbraň, dokážou jednat s lidmi. Proto ta kritéria musí zůstat přísná.

O personálním stavu hovoří i nová koncepce městské policie do roku 2023, kterou minulý týden schválili zastupitelé. Jaké jsou její hlavní body?

Předně chci říct, že pro koncepci hlasovali zastupitelé napříč politickými stranami. To je velmi silný mandát. Jde o materiál, který řeší personální, ekonomické i materiální záležitosti a predikci rozpočtu na dalších šest let. Všechny personální otázky, byly projednány se starosty ze všech městských částí, protože ti nejlépe znají místní specifika. Výsledný požadavek navýšení tabulkových počtů o 260 míst je kompromisem mezi tím, co by chtěly radnice, a tím, co Praha může poskytnout.

Jak by tedy za těch šest let měla městská policie vypadat?

Směr je jednoduchý. Chceme zachovat stávající procesy v ekonomice a plánování veřejných zakázek. Druhou věcí je mít dostatek finančních prostředků na mzdové ohodnocení zaměstnanců. A třetí věc je dospět k tomu počtu strážníků, který by byl z hlediska bezpečnosti v metropoli optimální. Nová koncepce hovoří o tabulkovém počtu 2 780 míst. Toho samozřejmě nejde dosáhnout hned. Je zbytečné v okamžiku, kdy máme 290 míst neobsazených, říct, že chceme dalších 260. Proto se ten plán rozložil do několika let.

Když zastupitelé koncepci projednávali, padla zmínka o tom, že osmdesát procent uchazečů neprojde testy. Je to tedy tak, že zájemců máte dost, ale jsou prostě slabí?

Ze všech uchazečů nám úspěšně absolvuje výběrové řízení zhruba šestnáct až dvacet procent lidí. Takže ano, osmdesát procent neuspěje. Je to ale docela posun, protože ještě před několika lety uspělo jen kolem deseti procent uchazečů.

Čím to je, že se trend zlepšuje?

Je to dané tím, že jsme výrazně zlepšili podmínky a hlásí se k nám jiná struktura uchazečů. Je tam více lidí, kteří jsou schopni projít výběrovým řízením. Kritéria jsme nesnížili, jen jsme schopni oslovit kvalitnější uchazeče.

Starostové centrálních městských částí si často stěžují, že městská policie kvůli personálním problémům nezvládá v centru dohlížet na pořádek.

Strážníci dělají maximum toho, co v tomto personálním stavu mohou dělat. Je pravda, že Praha 1 dlouhodobě volá po navýšení počtu strážníků. Já v tomto s nimi souhlasím, proto také Praha 1 v rámci nově požadovaných počtů zaměstnanců má největší část. Plný stav by se měl zvednout až na 330, to znamená plus dvaapadesát strážníků. Druhým útvarem, kde by se mělo nejvíce navyšovat, je hlídkový útvar, který řeší problematiku bezpečnosti v MHD. Je ale také potřeba si uvědomit, že v Praze chybí přes šest set státních policistů. Mě to samozřejmě vůbec netěší, přál bych si, aby pražská policie měla plné stavy. Protože čím méně je v Praze policistů, tím větší tlak je vyvíjen na nás.

Strážníci dostanou peníze na bydlení

Jak budete chtít lidi přilákat? Zatím se i po zavedení nejrůznějších benefitů personální stav příliš nelepší.

My jsme si těmi benefity vyzkoušeli, že v okamžiku, kdy se zavedly, zvedl se nejen zájem, ale i počet nově přijatých. Kdyby nás před dvěma lety nemuseli opustit nematuranti, tak jsme dnes na jiných číslech. Máme vyzkoušené, že když se upraví podmínky, uchazeče to přiláká. Koneckonců se námi inspirovaly další bezpečnostní sbory. Tím se teď ty podmínky zase dorovnaly, takže potřebujeme nabídnout opět něco, co zatím jinde není, abychom lidi, kteří chtějí pracovat v bezpečnostních sborech, přilákali k nám. Nová koncepce konkrétní kroky nabízí. První z nich bude zvýšení příspěvku na bydlení a dopravu na šest tisíc korun měsíčně, což by mělo začít platit od 1. září letošního roku. Finance na to máme.

Další věcí, o které se v nové koncepci píše, je zavedení mobilních platforem. Co si pod tím mám představit?

Strážníci jsou nyní v testovacím provozu na dvou obvodních ředitelstvích vybaveni mobilním zařízením, ze kterého jsou schopni na místě protiprávního jednání zajistit veškerou možnou dokumentaci. Nemusí tak nic složitě sepisovat po službě. Strážník si ze zařízení provede lustraci osoby nebo vozidla, zadokumentuje protiprávní jednání, vypíše údaje o přestupku a rovnou vše vloží do systému. Stejně tak to má čtečky na registrační značky a strážník u sebe nemusí mít ani fotoaparát. Po testování by tím měli být vybaveni všichni strážníci ve službě.

V hodnocení toho, jak MP splnila předchozí cíle, se píše, že se podařilo zlepšit transparentnost zakázek.

Ano. Je to pro mě jedno z klíčových témat, které jsme stoprocentně splnili.

Přitom ale třeba v roce 2016 udělil antimonopolní úřad městské policii pokutu za špatně nastavená kritéria zakázky na výstroj. Na začátku roku zase dostali radní zprávu kontrolního odboru, která upozorňovala mimo jiné na chyby při zadávání zakázek. Nejsou to spíše důkazy netransparentnosti?

Ani jedno pro mě nepředstavuje důkaz o tom, že zadáváme naše zakázky netransparentně. K té kontrole jsem se vyjádřil tak, že jsem uznal dílčí pochybení administrativně technického rázu, která ale neměla vliv na výběr dodavatele, způsob hodnocení ani na cenu. Interpretace těch závěrů byla naprosto scestná. Pro mě je to uzavřená věc. Jsem schopen kdykoliv na kterékoliv zakázce doložit, že je transparentnost splněna. U většiny zakázek jsme dosáhli oproti předchozímu vedení na dvoutřetinové, ne-li poloviční ceny. Takže ať mi nikdo netvrdí, že když stejný materiál nakoupím za polovinu, že je to netransparentní. Co se týká zakázky na výstroj, kterou napadl ÚOHS, tak s těmi závěry zásadně nesouhlasíme, a proto jsme také podali žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

V jakém je to stadiu?

Ještě nebylo nařízeno ani první jednání. Z nedávných rozhodnutí Krajského soudu v Brně ale vím, že byla někdy pokuta zrušena třeba až po deseti letech. Nechci ale předjímat. Respektuji závěry ÚOHS, ale nesouhlasím s nimi. Ať rozhodne soud. Za tím, že se u městské policie zlepšila transparentnost, si však stojím. V minulosti byla většina nevýhodných zakázek na dobu neurčitou. Ty jsme přesoutěžili a právě u nich jsme dosáhli největších slev.

Jak se stavíte k problémům obvodního ředitele strážníků Prahy 1 Miroslava Stejskala? Ten byl minulý týden u soudu kvůli tomu, že údajně vyrazil občanovi telefon z ruky.

Do pravomocného rozhodnutí soudu to nechci nijak blíže komentovat. Svůj jasný názor na to mám od prvopočátku, pan Stejskal ho zná a myslím, že je přesně vyjádřen tím, že v okamžiku, kdy bude pravomocně zproštěn, tak se vrací zpět na Prahu 1.

U soudu se objevil i jistý youtuber, který ve svých videích zesměšňuje strážníky. Setkávají se městští policisté při práci s arogantním chováním často?

Obecně je práce policisty a strážníka dle mého názoru jedna z nejnáročnějších. Při výkonu své práce řeší řadu velmi dramatických situací. Jsou svědkem protiprávního jednání, začnou ho řešit a ne všem lidem se to líbí. Takže se s nejrůznějšími útoky setkávají velmi často. Na druhou stranu jsou schopni ty situace řešit. V drtivé většině případů správně.

Na kolegiu ředitelů městských policií, které se v dubnu konalo v Praze, se řešila problematika GDPR. Jak jste na nová pravidla ochrany osobních údajů připraveni?

GDPR se nás samozřejmě týká. Městská policie se na to připravuje už od loňského roku, zřídili jsme místo pověřence, což je osoba, která má na starosti implementaci té směrnice. Je to poměrně náročná věc. Kromě GDPR se ale probíral také zmiňovaný nábor nových strážníků. Protože s problémy získat nové kvalitní strážníky se potýkají všechna větší města.