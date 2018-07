VIDEO: Kvůli zákazu kol si Pražané prodlouží cestu o několik minut

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Omezení začne platit, jakmile bude značení kompletní. Pracovníci správy by měli stihnout osadit centrum značkami do konce července. Cyklisté pak nebudou smět mezi 10. a 17. hodinou vjet například na Staroměstské náměstí, náměstí Republiky, do spodní části Václavského náměstí a řady dalších ulic.

Od omezení, které se týká kromě bicyklů i elektrických koloběžek, si Praha 1 slibuje více bezpečnosti pro chodce. V zakázaných zónách se budou moci lidé s dopravním prostředkem pohybovat jen v případě, že ho povedou vedle sebe.

Pokud nechtějí cyklisté sesedat, musí se vydat na objízdné trasy. Ty jsou delší i o stovky metrů. Například ta z Václavského náměstí na Národní třídu je navíc velmi nepříjemná, jelikož vede po tramvajové trati a velkých dlažebních kostkách.

1. NÁRODNÍ TŘÍDA - NA PŘÍKOPĚ

Dosud je možné se z Národní třídy dostat do ulice Na Příkopě po cyklostezce. Reportér se nejprve vydal Národní ulicí, dále ulicí 28. října a přes spodní část Václavského náměstí. Trasa to není zrovna příjemná, jelikož se cyklisté musí vyhýbat velkému množství lidí. Pohybuje se tu totiž i spousta turistů. Navíc při jízdě po dlažebních kostkách kolo nadskakuje.

Poté, co vstoupí v platnost omezení, budou muset cyklisté odbočit z Národní do Perlové ulice. Ta bývá často ucpaná auty, musí tu počítat se zdržením. Na Příkopy se poté reportér dostal přes Rytířskou, kolem Stavovského divadla a Havířskou. Objízdná trasa je sice delší o čtvrt kilometru a více než minutu, ale v tomto případě je příjemnější, jelikož vede z větší části po asfaltu a člověk nemusí kličkovat mezi spoustou lidí.

Původní trasa: 500 m / 2 min 27

Objízdná trasa: 750 m / 3 min 38 s

2. NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Nad tímto omezením řada lidí, kteří proti němu neúspěšně protestovali, kroutí hlavou. Na náměstí se sice zakáže vjezd cyklistům, ale mnohem nebezpečnějším tramvajím, autobusům i autům se tu lidé budou muset vyhýbat dál. Původní trasou přejel reportér od obchodního domu Kotva k budově České národní banky Na Příkopě za minutu. Náměstí je široké, takže nebylo ani potřeba mezi lidmi kličkovat.

Kvůli omezení ale budou muset cyklisté, jako většina aut, u Kotvy odbočit vpravo. Pokud není zrovna léto, bývá tu velký provoz. Hlavně tedy u Prašné brány stávají auta v kolonách, a to kvůli frekventovanému přechodu. Reportér zažil malý provoz, průjezd pod bránou nebyl ucpaný, a cesta tedy byla rychlejší, než se dá předpokládat od září.

Původní trasa: 230 m / 1 min 4 s

Objízdná trasa: 350 m / 1 min 40 s

3. VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - NÁRODNÍ TŘÍDA

Reportér se nejprve vydal spodní částí Václavského náměstí do ulice 28. října, kde se vyhýbal řadě lidí. Poté odbočil do Perlové a postranními uličkami se dostal na Národní třídu. Nejnepříjemnější byla v tomto případě jízda jednosměrkami, kdy auta za redaktorem dávala najevo, že je zdržuje.

Objížďka je ale mnohem nepříjemnější. Kopíruje totiž trasu tramvají - z Václavského náměstí vede Vodičkovou, Lazarskou a Spálenou ulicí. Cyklisté tedy musí vždy čekat, než tramvaj odjede ze zastávky, nebo jí naopak uhnout, pokud jede za nimi a oni jí nechtějí zdržovat. Navíc většina trasy vede po velkých dlažebních kostkách, kvůli kterým se třese celé kolo, a také hrozí, že s ním zapadnou do tramvajové dráhy.

Původní trasa: 650 m / 3 min 50 s

Objízdná trasa: 1 km / 5 min 20 s

4. NÁMĚSTÍ JANA PALACHA - NA PŘÍKOPĚ

Redaktor vyrazil z náměstí Jana Palacha kousek od zastávky Staroměstská. Odbočil do Platénřské, kterou se dostal na Staroměstské náměstí, a poté projel Celetnou ulicí až za Prašnou bránu. Cesta nebyla příjemná hlavně kvůli povrchu z dlažebních kostek a také spoustě lidí v Celetné ulici, kde se jim ztěžka vyhýbá.

Jakmile začne platit omezení, budou muset cyklisté objíždět Staroměstské náměstí vedlejšími ulicemi, a kopírovat tak trasu aut. Reportér jel mimo jiné Pařížskou a Dlouhou. Povrch se střídal - chvíli asfalt, chvíli dlažební kostky. Cesta byla sice delší, ale díky tomu, že lidé nevbíhali pod kolo, plynulejší.

Původní trasa: 1,2 km / 5 min 20 s

Objízdná trasa: 1,6 km / 7 min 30 s