Fotopast zachytila v rezervaci v Milovicích vlka, na zubry si netroufne

Záběry vznikly ve středu 11. dubna brzy ráno na pastvinách v Milovicích nedaleko Benátek nad Jizerou.

Podle odborníků by na nich mohla být samice patřící k vlkovi, kterého několik dní předtím srazilo auto na dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Pár pravděpodobně přebíhal z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko, která je od Milovic vzdálená asi čtyřicet kilometrů.

Je to poprvé, co se v rezervaci vlk objevil. Fotopast ho zachytila na okraji lokality a o půl hodiny později ho další kamera uviděla uprostřed pastvin.

„Nelze vyloučit, že pouze prošel a v oblasti bývalého vojenského prostoru se již nenachází. Za dva týdny uplynulé od záznamu mohl snadno urazit desítky, nebo dokonce stovky kilometrů,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.



Podle odborníků z ochranářské společnosti Česká krajina, které rezervaci vybudovala, nepředstavuje vlk pro pratury, divoké koně a zubry velké riziko.

„Žádná speciální opatření přijímat nebudeme. Ta zvířata se musejí umět o sobe postarat, jako by se o sebe postarala v úplně volné přírodě. Dospělá zvířata, například tuři, jsou schopna svá mláďata před vlkem ubránit,“ řekl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.



Opatrnější by měli být chovatelé menších hospodářských zvířat, která stačí na noc zavírat do ohrad, nejlépe doplněných o elektrickou síť. Větší zvířata jako koně a skot by měla být v bezpečí.

„Stejně jako v jiných částech České republiky, také v bývalém vojenském prostoru jsou přemnožená divoká prasata. Pokud by se tu vlci usadili, mohli by pomoci se snížením jejich stavů,“ dodal Dostál.