Nenechám se vydírat, stáhl nabídku pro sousedy majitel vily na Petřinách

Původní nabídka počítala s penězi pro 13 bytů, jednalo se tak o 1,3 milionu. Šlo o kompenzaci za způsobené nepohodlí při bourání staré vily i nové výstavbě. Nabídka také přišla ve chvíli, kdy lidé z okolí zvažovali další odvolání proti vydanému demoličnímu výměru. To nakonec i podali.

„Ukazuje se, že mým odpůrcům jde jen a jen o peníze, nikoliv o záchranu vily, která prokazatelně není kulturní památkou. Za celkem pět a půl milionu prý přestanou kverulovat, ale já se od nikoho vydírat nenechám,“ uvedl k nynějšímu požadavku Šalda.

Sousedé tvrdí, že 4,2 milionů korun požadují pro majitele bytů na východní straně jejich domu.

„Ti utrpí kromě dočasné újmy v době stavebních prací, především újmu trvalou, a to nezanedbatelným snížením kvality prostředí. A to výrazným snížením osvětlení, soukromí, ztrátou výhledu do krajiny, a také zvýšením hluku a znečištění vzduchu v přímém sousedství vjezdu do nově budovaných garáží,“ napsali lidé v dopisu majiteli vily. Zároveň argumentují i významným znehodnocením tržní ceny východních bytů.

Šalda je však už teď připraven vilu zbourat i bez ohledu na to, jestli mu to úřad povolí nebo ne. Případná pokuta za nepovolené zbourání totiž bude podle něj rozhodně menší než nabízená kompenzace. Doufá však, že k takovému kroku nebudu nucen přistoupit.

„Věřím ve zdravý rozum pracovníků stavebního odboru městské části a v jejich dobrou vůli konat bez průtahů podle zákonů. O mém majetku totiž mohou kromě mě rozhodovat v rámci platných zákonů jen dotčené státní orgány, nikoliv hrstka závistivců a nepřejícníků,“ uzavřel Šalda.

Kolem chystaného bourání „režné“ vily se zvedla vlna nevole ze strany obyvatel Petřin už loni, odpůrci sesbírali více než tisíc podpisů pod petici a usilovali o její zpamátnění. Letos v červnu však ministerstvo kultury definitivně rozhodlo, že vila památkou nebude a může jít k zemi.