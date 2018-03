Riziko nehraje roli, říká muž, který držel nad vodou tonoucího řidiče

„Dnes jsme se sešli, abychom ocenili dobrý příklad hrdinství, obětavosti a lidské nesobeckosti, kdy pan Vepřek riskoval svůj vlastní život a zachránil řidiče, který havaroval a se svým vozidlem spadnul do rybníka,“ řekl Jan Ptáček, náměstek ředitele pro vnější službu policie Středočeského kraje.

Policisté Daniela Vepřeka ocenili medailí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje I. stupně, což je nejvyšší možné vyznamenání, které krajská policie může udělit.

Stejně tak učinili i hasiči, kteří zachránci předali medaili Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. „A to z toho důvodu, že se výrazným a bezprostředním způsobem podílel na záchraně lidského života. Hasičský záchranný sbor přistoupil k udělení medaile, kterou civilním občanům uděluje zcela výjimečně v ojedinělých případech,“ komentoval Miloš Hladík, náměstek ředitele středočeských hasičů.

Daniel Vepřek si ocenění váží. „Myslím, že lidí, kteří by se zachovali jako já, je určitě víc,“ řekl Vepřek. Doufá, že by se v podobné situaci zachovali stejně, podle něj standardně.

„Není to pro mě otázka toho, že je to moje riziko a že se mi něco může stát. To nehraje roli v tom, že tam někdo je. Horší by bylo, že se něco stalo a pak bych se dočetl v novinách, že člověk umřel a já bych tam nevlezl,“ řekl.

Nehoda se stala 17. února kolem deváté hodiny večer, silnice u Splavského rybníka byla namrzlá. Vepřek, který tamtudy jel, se proto chtěl na nejbližší křižovatce otočit a jet bezpečnější cestou. V tu chvíli si ale všiml vyjetých kolejí směrem do rybníka.

Pak neváhal a vlezl do vody, kde našel pětasedmdesátiletého zraněného řidiče zaklíněného v autě. Patnáct minut mu držel hlavu nad vodou, než přijeli hasiči a sanitka. Seniora pak museli hasiči z auta vystříhat a záchranáři ho odvezli do nemocnice.