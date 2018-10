VIDEO: Zdrogovaný řidič ujížděl policii přes dva okresy, hledal ho i vrtulník

Řidič na sebe upozornil dálniční hlídku rychlou jízdou na 50. kilometru dálnice D11. Policistům ale nezastavil, místo toho sešlápl plyn.

„Dálniční policisté z Královehradeckého kraje pronásledovali vozidlo, které dosahovalo téměř dvou set kilometrové rychlosti,“ popsala mluvčí nymburské policie Petra Potočná.



Po několika kilometrech sjel z dálnice a policii se snažil uniknout po okresních silnicích. „Pronásledovali ho několik desítek kilometrů. Řidič se poté dostal do okresu Nymburk a byly přivolány naše hlídky i vrtulník,“ dodala Potočná.

U obce chleby sjel do pole a pokračoval pěšky. To už se do pátrání zapojil i policejní vrtulník s termovizí. Posádka vrtulníku řidiče nasvítila světelným kuželem, aby ho policisté lépe našli.

Podle záznamu z termokamery, který policisté zveřejnili, se muž policistům dále nebránil. Test na drogy měl pozitivní a navíc byl v pátrání.

„Řidič měl zákaz řízení motorových vozidel a byl hledaný, protože nenastoupil k výkonu trestu,“ uvedla k zadrženému muži Potočná.