Praha schválila vznik hotelu a bytů u Staroměstského náměstí

Jedna polovina budov patří soukromé firmě Akroterion, druhá městu. Společnost si magistrátní část pronajímá už dvacet dva let. Smlouvu jí magistrát vypověděl v prosinci, protože firma nestačila hotel za 20 let zprovoznit (o vypovězení smlouvy zde).

Po úterním rozhodnutí pražských radních má Akroterion jistotu, že v domech setrvá do konce roku 2081. Kromě hotelu tam vznikne i dvacet šest luxusních bytů.

Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) firma již doložila, že tentokrát už hotel postaví. „Společnost má platné stavební povolení a finanční záruky,“ říká radní. Jednání na magistrátu se zúčastnili i zástupci řetězce Ritz-Carlton, kteří potvrdili, že mají zájem v Praze působit.

Magistrát přesvědčily i lepší smluvní podmínky. Například vyšší roční nájemné, které má v roce 2041 vzrůst o sedm procent. Praha tak získá o třicet šest milionů korun víc. „Byl to nejen požadavek města, ale i částečně vstřícný krok společnosti,“ uvádí radní Procházka.

Akroterion navíc musí zaplatit desetimilionovou pokutu za nedodržení podmínek. Zatím není jasné, zda ji uhradí naráz, nebo ve více splátkách.

Chybějí záruky veřejné pasáže

Hotelem povede průchod z Kamzíkové do Celetné a Železné ulice. Objeví se v něm obchody nebo restaurace. Podle radní pro územní rozvoj Petry Kolínské (Trojkoalice/Zelení) ale ve smlouvě není výslovně uvedeno, že bude otevřen veřejnosti. Proto se spolu s radní pro životní prostředí Janou Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) při úterním schvalování smlouvy zdržela hlasování.

„Chybí tam slovo, že to bude veřejný průchod, že jej bude moci využívat veřejnost, která nebude ani zákazníky obchodů, ani hotelovými hosty,“ tvrdí radní Kolínská. Dále jí vadí, že v textu není zmíněn minimální počet bytů, který by se měl v domech vybudovat.

Podle mediálního zástupce firmy Akroterion Michala Štefla je veřejný průchod i počet bytů garantován už v projektové dokumentaci. Jak dále uvádí, zapracovat tyto požadavky do současného textu je „velmi složité“ a musel by se uzavřít jiný druh smlouvy, což by celou stavbu ještě více oddálilo.

„Každý hotel má zájem na tom, aby do něj chodilo co nejvíce lidí, jak Pražanů, tak turistů,“ dodává Štefl. Podobně argumentuje i v případě bytů, tedy tím, že je v zájmu společnosti, aby jich bylo co nejvíce. Jejich počet se podle něj podařilo oproti původnímu plánu navýšit. Byty budou sloužit primárně movitějším lidem, například manažerům zahraničních firem. Spravovat je bude přímo hotel.

Smlouva je lepší než předtím, říká radní Kolínská

Jedna z věcí, s níž je Trojkoalice naopak spokojena, je stanovení první kontroly ze strany města, která proběhne oproti návrhu už v březnu příštího roku. Pokud se tou dobou nebude stavět, město bude moci smlouvu vypovědět. Akroterion ale chce začít v objektech pracovat už na přelomu tohoto a příštího roku, a proto by měl termín dodržet.

„Celkově je smlouva pro město nepochybně lepší než předtím. Nechci ji torpédovat nebo vyjadřovat hlasitý nesouhlas. Je to rozhodně krok kupředu,“ myslí si radní Kolínská. Akroterion hodlá v místě investovat dvě miliardy korun. Hotel by se měl otevřít nejpozději na sklonku roku 2022.