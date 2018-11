Tramvaje na Václaváku lze stihnout do čtyř let, řekl primátor v Rozstřelu

Pirát Zdeněk Hřib po svém zvolení minulý čtvrtek uvedl, že se během své vlády chce zaměřit na IT a na to, jak snížit náklady města na informační systémy (o jeho zvolení zde).

Zaměřit se chce také na přezkoumání dosavadního projektu Smart City, který mají lidé spojený hlavně s chytrými lavičkami a wi-fi připojením na zastávkách.

Na úvod nový primátor zmínil svoji nespokojenost s předešlou vládou na magistrátu s Adrianou Krnáčovou.

„Nějakou dobu jsem sledoval dění na magistrátu online, nebo přímo na místě, Kdyby voliči také sledovali jednání zastupitelstva naživo, tak by možná změnili názor na politiku a volili by možná jinak. Například jsme mohli sledovat vyhořelou primátorku a neschopnou koalici něco prosadit,“ uvedl Hřib.

Dalším zlepšením nové koalice by podle Hřiba měla být lepší komunikace s občany i s opozicí.

„Budeme lépe komunikovat s veřejností i pomocí moderních komunikačních technologií. Zároveň zlepšíme komunikaci s opozicí, kterou minulá koalice neposlouchala,“ řekl.

Lidé si budou moci vybrat na portálu určité informace, které je zajímají a budou jim chodit upozornění například o výlukách metra či tramvají, nebo o opravě ulic.

Do dozorčích rad městských firem chce magistrát dosadit skutečné odborníky. Největší pozornost si podle Hřiba zaslouží výměna dozorčí rady pražského dopravního podniku.

„Je nejzásadnější, aby v ní zasedli odborníci, kteří mají dlouhodobou zkušenost s městskou dopravou, nebo lidi, kteří mají zkušenosti s řízením firmy,“ vysvětlil svůj záměr Hřib.

Do konce volebního období nové koalice by měla být také hotová tramvajová trať v horní části Václavského náměstí. „Dostal jsem informaci, že je to reálný termín,“ dodal.

Primátor se vyjádřil také k nevýhodným smlouvám, které v průběhu let uzavřely městské firmy. Například Technická správa komunikaci uzavřela nevýhodnou smlouvu na pronájem reklamní plochy na mostech v Praze. Podle nezávislé organizace Kverulant tak Praha za deset let přišla asi o půl miliardy korun.

„Majetek Prahy je okolo 300 miliard korun a výnos z něho se pohybuje v desítkách milionů, to je zoufalé. V tomto případě je také otázka, nakolik by Praha měla půjčovat svůj majetek za účelem rozšiřování vizuálního smogu,“ uvedl Hřib s tím, že se tomuto tématu bude věnovat radní pro správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu),“ uvedl Hřib.

Pražští Piráti před volbami navrhli vysázet v Praze až milion stromů, slib se dostal také do programového prohlášení nové koalice. Podle Hřiba bude na vypracován akční plán a samotná výsadba městských stromů by měla trvat osm let. Konkrétní místa zatím nejsou určena, ale kromě centra by měly být vysazeny v okolí Prahy. Do projektu by se měla zapojit i veřejnost.

Zdeněk Hřib je od roku 2012 ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Je také členem správní rady VZP.

Volby v Praze vyhrála ODS se 14 mandáty. Druzí skončili Piráti, kteří získali 13 zastupitelů a stejný počet mají třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů. Na spolupráci se nakonec domluvily Praha Sobě, Piráti a koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).