Investor ruského kola nedodal povolení, Prahu 5 žádá o prodloužení nájmu

Investor projektu firma Timsbury Capital měla do středeční půlnoci dodat povolení od památkářů a dalších institucí, které měly stavbu šedesátimetrového ruského kola nazvaného Prague Wheel posvětit. To se podle starosty nestalo.



“Investor nedodal do dnešní půlnoci potřebná povolení, tudíž smlouva zanikla,“ řekl starosta Prahy 5 Pavel Richter z TOP 09.



Jediné co na radnici před středeční půlnocí dorazilo, byla žádost investora o prodloužení smlouvy o nájmu pozemku. Radní ji projednají příští týden ve středu.

Podle starosty by o využití pozemku u Hořejšího nábřeží měla rozhodnout veřejnost. Plánuje proto setkání, na kterém by se mohla záležitost projednat.

Plán vybudovat na okraji pražské památkové rezervace obří kolo se setkalo s kritikou. S umístěním nesouhlasili památkáři ani primátorka Adriana Krnáčová.



Investor měl měsíčně za pronájem pozemku posílat radnici 56 500 korun a nájem by platil až do roku 2026 s možností prodloužení smlouvy na dalších deset let.

Podívejte se, jak vypadá kolo, které má být v Praze