Ruské kolo na Smíchově nebude, projektu stále chybí potřebná razítka

Památkáři od počátku s projektem nesouhlasili a nyní žádost investora Timsbury Capital oficiálně zamítli.

„Stanovisko za nás je negativní. I kdyby se proti našemu stanovisku investoři odvolali u ministerstva, tak by to stejně nestihli, protože to trvá vyřešit od jednoho měsíce až do půl roku. Vzhledem k tomu, že projekt není v souladu s územním plánem, tak stavební povolení v tuto chvíli investor nemá. Tudíž projekt v tuto chvíli nemá šanci,“ řekl pro Lidovky.cz šéf pražských památkářů Jiří Skalický.

Potřebná povolení měl investor získat do začátku listopadu. Jestli to znamená konec projektu však Praha 5 nekomentovala.

„Investor musí podle smlouvy přinést všechna povolení do 1. listopadu, jinak smlouva zanikne,“ uvedl mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka s tím, že do této doby se k věci nebude radnice vyjadřovat.

Obří kolo pojmenované Prague Wheel mělo stát na okraji památkové rezervace u Vltavy na Smíchově. Oznámení Prahy 5 se v loňském roce setkalo s velkou vlnou kritiky. S výstavbou nesouhlasila například pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Podle smlouvy mělo jít o investici ve výši 200 milionů korun a radnici by měsíčně investor posílal za pronájem 56 500 korun. Nájem by platil až do roku 2026 s možností prodloužení smlouvy na dalších deset let.