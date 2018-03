Úhyn ryb v rybníce na Kladensku šetří policie, na vině může být čistička

„Celkem už jsem na kafilérii odvezl šestnáct metráků ryb. Obávám se, že to číslo není konečné. I na dalších rybách pozoruji známky otravy, jsou popálené a zmatené. Když je vezmu do ruky, zcela z nich opadají šupiny,“ popisuje situaci Jelen s tím, že i včera plavalo na hladině několik mrtvých kusů.

„Ryba nevyplave hned poté co uhyne, na hladině se objeví až tak po čtyřech, někdy i sedmi dnech. Proto mám strach, co mě ještě čeká,“ říká majitel rybníku, kterému uhynuly i některé trofejní kusy.

„Starám se tam o to celý život, některé ryby jsem zdědil ještě po tátovi a jsou staré i dvacet let. Ta škoda je pro mě nevyčíslitelná. Kdyby to byla moje obživa, znamenalo by to konec. Obnova zabere několik let,“ vysvětluje a dodává, že i kolega, který má rybník kousek nad ním, už ve vodě nalezl mrtvé ryby.

Na vině je možná čistička odpadních vod

„Hasiči ve vodě naměřili desetkrát vyšší hodnoty čpavku než je norma. Také se v ní nachází velké množství dusičnanu. Výsledky dalších oficiálních rozborů ještě nemáme k dispozici, ale nebojím se říct, že problém je ve zdejší čističce odpadních vod, jež aktuálně prochází rekonstrukcí, a tím pádem není celá v provozu,“ tvrdí Tomáš Jelen, který měl v rybníku okolo dvou tun ryb.

„Teď můžu jen čekat, co se stane dál. Pokud ale uhynou všechny, škoda by se pohybovala okolo dvou milionů korun,“ vypočítává Jelen, podle kterého vodu časem vyčistí sluníčko, ale pomoci může i déšť.

Výsledky rozboru vody už má k dispozici slánský starosta Martin Hrabánek. Podle něj je ale na jakékoliv závěry příliš brzy. „Výsledky jsme obdrželi teprve v pátek, ale ještě se s nimi musíme podrobně seznámit, jelikož se jedná o velmi složitou věc. V pondělí se nicméně sejdu s provozovatelem čističky a budeme se domlouvat na dalším postupu,“ říká Hrabánek a dodává, že pokud se skutečně ukáže, že za úhynem ryb stojí čistička, město se odpovědnosti vyhýbat určitě nebude.

„Samozřejmě, že pokud se toto podezření potvrdí, okamžitě podnikneme kroky k nápravě, Rovněž budeme i ve spolupráci s provozovatelem čističky uvažovat nad kompenzací,“ slibuje starosta.

Provozovatelem čističky jsou Středočeské vodárny. Ty ale celou věc nechtějí až do uzavření vyšetřování komentovat. „Až do ukončení vyšetřování se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekla MF DNES tisková mluvčí Lenka Kozlová.

Případem se zabývá i Policie České republiky. „K znečistění vody, v jejímž důsledku uhynulo několik ryb, došlo pravděpodobně v době od 11. do 13. března. Majitel škodu zatím vyčíslil na sto dvacet tisíc,“ upřesňuje mluvčí kladenských policistů Michaela Nováková s tím, že zatím neznámý pachatel je podezřelý z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, za což může jít až na šest měsíců do vězení.