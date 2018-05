Na dálnici D7 narazilo auto do sanitky, která přijela k nehodě

„Řidič byl zraněn středně těžce. Poté do naší sanity narazilo auto, ve kterém se středně těžce zranil další muž. Oběma mužům byla poskytnuta nezbytná péče a byli převezeni do motolské nemocnice,“ informovala mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Lehká zranění utrpěli i dva záchranáři ze sanitního vozu, které musela další sanitka převézt preventivně do nemocnice.



Na místě zasahovali i kladenští hasiči, kteří podle informací od mluvčího hasičů Ladislava Holomčíka provedli úklid silnice a sorbentem zasypali uniklé provozní kapaliny. Pro automobil, který skončil na boku, jede speciální odtahové vozidlo.

Dopravu nehoda komplikuje provoz jen lehce. „Průjezdný je levý jízdní pruh,“ informovala kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.