Do Posázaví na vlastní kůži i virtuálně, turisty provede herní brožura

Jsou hry, které přilepí hráče k monitorům, jiné mohou naopak podnítit k výletům pod širým nebem. To se stalo u letos vydané české hry Kingdome come: Deliverance, jejíž děj se odehrává v době Václava IV., v roce 1402 v Posázaví. Do okolí Sázavy si od začátku roku našly cestu už desítky hráčů.

„První týden prázdnin jsem prošel známá místa, jako například Rataje nad Sázavou, Talmberk, Stříbrnou Skalici a také město Sázava s tamějším klášterem. Všechna místa měla něco do sebe,“ řekl o své návštěvě kraje sedmnáctiletý Martin Matyáš ze Štítů u Šumperka, který se o všech místech dozvěděl právě díky hraní počítačové hry od českých vývojářů z Warhorse studios.

V okolí se podle svých slov orientoval především podle ručně malované herní mapy. Hra totiž věrně rekonstruuje podobu kraje, jak mohl vypadat ve středověku.

Mapa tak Matyáše provedla nejen počítačovou hrou, ale stala se mu i průvodcem dnešní krajinou.

Zájem o toulky po stopách hlavního hrdiny hry, vesnického kováře Jindřicha, zaregistrovala Středočeská centrála cestovního ruchu, která začátkem srpna začala distribuovat speciální brožuru.

„Od svého startu slaví hra úspěchy doslova po celém světě. Posázaví, hlavní dějiště příběhu, se tak stalo populární destinací, kam se příznivci Jindřichova putování vydávají na vlastní oči prozkoumat působivou architekturu i malebnou krajinu,“ uvedla ředitelka centrály Markéta Wernerová.

Netradiční brožura je plná fotografií, které porovnávají skutečná místa s místy ve hře, a jako průvodce slouží kreslená herní mapa.

Podle Kristýny Bzenecké, která je spoluautorkou cestovatelského letáku, však tento výlet není určen jen fanouškům hry, ale všem zájemcům o netradiční poznávání historie.

„Pro nás to byla hlavně zajímavá cesta, jak ukázat turistům Posázaví z jiného úhlu a jak toto krásné místo ukázat nejen fanouškům hry,“ popsala Bzenecká, projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu.

Vyříznutý kus Sázavy

Mapa postupně odkazuje na deset nejvýznamnějších míst ve hře. Trasa je dlouhá přibližně 23 kilometrů a všude se lze dostat automobilem. Výlet je možné si prodloužit o návštěvu odlehlejších obcí jako Samopše, Mrchojedy a Ledečko, které na mapě sice vyznačené nejsou, ale ve hře jsou rovněž.

Herní mapa středověké verze Posázaví se Sázavským klášterem vlevo a městem Rataje nad Sázavou vpravo.

Hra Kingdome come si sice zakládá na co největší historické přesnosti, co se týká podoby hradů, obydlí, zbraní a šatstva, ale mapa neukazuje přesnou polohu měst a vesnic. Proto je lepší se orientovat přes GPS navigaci v autě nebo v mobilu.

Hra se totiž odehrává na šestnácti kilometrech čtverečních a tvůrci museli s některými místy zahýbat nebo je posunout, aby města nebyla od sebe moc daleko.

„Mapu do hry vytvářeli naši talentovaní kreslíři pod vedením Mikuláše Podprockého tak, aby vypadala co nejvíce historicky. Co jsme museli z herních důvodů udělat, bylo to, že jsme krajinu mírně ‚srazili‘, vyřízli kousek řeky Sázavy a některé vesnice posunuli o něco blíže k sobě,“ vysvětlil jeden z hlavních designérů hry Viktor Bocan.

Tvůrci přesto na mapě zachovali dostatečně velkou míru autenticity, ale to rozpoznají především hráči. Většina krajiny ve hře je přesná kopie včetně třeba výškové mapy, kterou si tvůrci opatřili a podle níž terén vymodelovali.

„Za vším je poctivá ruční práce. To znamená, že jsme si lokace nafotili, opatřili si historické plány, bavili se s historiky i archeology, dokonce v našem týmu pracuje na plný úvazek historička,“ dodal Bocan.

Památky v obležení hráčů

Pracovníci Středočeské centrály cestovního ruchu nemají statistiky o návštěvnosti kraje, ale podle informací Národního památkového ústavu, který spravuje Sázavský klášter, se zvýšená návštěvnost projevila takřka hned po vydání hry.

„Díky počítačové hře zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany zejména mladých lidí ve věku 20 až 35 let. Přicházejí na komentované prohlídky poučeni, jsou naslouchaví, bystří a častokrát si porovnávají zážitky ze hry s realitou na místě,“ uvedla kastelánka kláštera Jaroslava Matoušová.

Nová vlna zájmu o středověké památky v Posázaví a zdejší historii je poznat i podle prodaných vstupenek.

Podle Matoušové od zahájení návštěvnické sezony 2018 (březen až červenec, pozn. red.) zavítalo do kláštera celkem 10 117 turistů. V minulém roce ve stejném období přišlo 8 597 turistů.

Větší zájem podle starosty Luboše Kubáta zaznamenali i v městysi Rataje nad Sázavou. Z ostatních míst přesná čísla nejsou, protože jsou to veřejně přístupné objekty.