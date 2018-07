Účastník tendru zastavil stavbu, nádraží v Sedlčanech je v nedohlednu

Proti vyřazení ze soutěže o vybudování multifunkční haly se odvolala litoměřická firma Chládek & Tintěra, která přišla s nejnižší cenovou nabídkou. Město však dalo přednost druhému v pořadí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nicméně aktuálně žádost, aby byla vyřazená firma do soutěže vrácena, zamítl, a potvrdil tak původní rozhodnutí.



„Úřad zamítl návrh společnosti Chládek a Tintěra proti jejímu vyřazení ze zadávacího řízení města Sedlčan na modernizaci přestupního terminálu. Úřad uznal, že důvody, kvůli nimž zadavatel tohoto uchazeče vyloučil, byly oprávněné,“ potvrdil verdikt mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Sedlčanský terminál Projekt za 55 milionů korun počítá s dotací z IROP ve výši 90 %.

korun počítá s dotací z IROP ve výši 90 %. Součástí budou zastřešené zastávky – 6 nástupních a 2 výstupní.

Odbavovací hala má být klimatizovaná .

. Cestující budou mít k dispozici boxy na zavazadla a úschovnu kol.

O odjezdech a příjezdech autobusů bude cestující informovat velkoplošná elektronická tabule .

. Součástí úprav má být také nové parkoviště P+R (zaparkuj a jeď) poblíž terminálu

Stavební společnost má ale ještě možnost dovolání k předsedovi antimonopolního úřadu, tedy podat takzvaný rozklad. Teprve po jeho vyřízení nabude rozhodnutí právní moci. „Určitě této možnosti využijeme a rozklad podáme, i když respektujeme verdikt ÚOHS. Trváme však na tom, že naše cena byla reálná,“ naznačil další postup obchodní ředitel Chládek & Tintěra Pavel Stoulil.

Vedení města je naopak přesvědčeno o správném postupu a celé odvolací řízení považuje za komplikaci. „Za osmadvacet let ve funkci jsem nic podobného nezažil. A to mám za sebou desítky výběrových řízení,“ konstatoval ještě před zahájením přezkumu soutěže na vybudování terminálu Jiří Burian.

Kauce za téměř půl milionu

„Jediným cílem je stavět tuto hezkou stavbu nádraží za námi podanou cenu a férové jednání. Chceme stavět a nemůžeme. Usilujeme nyní o návrat do soutěže,“ uvedl Pavel Stoulil. Zároveň ale vyjádřil skepsi, že z projektu zcela sejde. Podle Pavla Stoulila je odpovědnost na městu. Sedlčanští nicméně věří, že se nakonec stavět bude. A to přesto, že si uvědomují skutečnost, že podání dovolání znamená další prodlužování celého procesu.

„Ohledně rozhodnutí antimonopolního úřadu rozhodně počkáme na nabytí právní moci. Kontaktoval jsem nicméně ministerstvo pro místní rozvoj i centrálu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Chtěl bych se v nejbližších dnech poradit, jak řešit odložení dotace a obecně celý časový problém s výstavbou. Jsem přesvědčen, že pokud by se nám podařilo vše kladně vyjednat a přece jen v brzké době začít, mohlo by být v březnu až v dubnu hotovo,“ řekl sedlčanský starosta. Práce na terminálu by prý nezastavilo ani chladné počasí, začalo by se totiž odbavovací halou a při mrazech by se dalo dělat uvnitř.

Město a litoměřická společnost se neshodly na více než deseti položkách projektu. Sedlčanský starosta upozornil, že ze zákona musí město v případě velkého rozdílu v ceně požadovat vysvětlení nákladů.

„Stále jsme přesvědčeni, že město a pan starosta měli a mohli zákonně rozhodnout o vítězství nejnižší nabídky již na konci minulého roku. Vymysleli jen účelové argumenty proč společnost Chládek & Tintěra vyloučit. Zároveň podcenili naši společnost. Neočekávali, že jsme schopni a nebojíme se bránit i za cenu najmutí právních kanceláří a placení kaucí ÚOHS,“ uvedl Pavel Stoulil s tím, že už je náklady na úřední řízení vyšly zhruba na 450 tisíc korun.

Šlo o kauce, které musí v případě sporu o výsledek a žádosti o přezkoumání zaplatit strana, která „námitku“ podává. Pokud by dal antimonopolní úřad přece jen za pravdu právě litoměřickým stavitelům, budou prý požadovat odškodné za neprávem zmařenou zakázku.

Sedlčany: Žádná diskriminace

Vedení Sedlčan diskriminaci litoměřické společnosti nepřipouští. „Zásadně odmítám, že bychom jednali účelově. To je tvrzení společnosti Chládek & Tintěra. Postupovali jsme podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ trval na svém Jiří Burian.

„Nemáme žádné smluvní závazky, takže odmítám jakékoli požadavky na kompenzace směrem k této společnosti,“ dodal starosta.

Autobusy tak zatím pasažéry v Sedlčanech nadále přivážejí a odvážejí na původní nástupiště. Vzniklo v 70. letech minulého století a je třeba připomenout, že se o jeho vylepšení město pokoušelo v uplynulých deseti letech už dvakrát. Pokaždé bez úspěchu.

