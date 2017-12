Seniorku z Rakovnicka se podařilo vypátrat díky pražským kynologům

„Pátrání probíhalo v úterý i středu, kdy jsem se účastnil i já. Pátrání jsme rozdělili podle situace a informací, které jsme věděli od rodiny, tedy v jakém je paní stavu a podobně,“ řekl jeden z kynologů Pavel Beran.



Kynologové pátrali po ženě dál od vesnice, odkud se ztratila a okolo druhé hodiny odpoledne se k nim donesla informace, že jedna paní z vesnice při venčení svého psa našla zubní protézu. U té se předpokládalo, že by mohla patřit děvětašedesátileté seniorce.

„Jeli jsme tam ještě s kolegou a kriminální policií. Ta si to nejdříve prohlédla, nafotila, a potom jsem dal svému psovi načichat ten pach z protézy,“ popisoval průběh akce Beran.

Pes Pavla Berana začal po seniorce pátrat a vypadalo to, že by žena měla být někde poblíž. Chodil pořád do kruhu, čenichal a k němu se přidal i druhý pes na místě.

„Najednou se oba současně rozběhli dolů a tam ta paní seděla na bobku asi třicet metrů od louky. Vedle sebe měla igelitku plnou věcí. Neodpovídala na dotazy a byla zmatená,“ řekl kynolog.

Proto ji muži ihned zakryli bundou a odvedli do vyhřátého auta, kde následně seniorka počkala na příjezd záchranářů, kteří si ji převzali do své péče.