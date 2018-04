Nová koalice může pokazit starostovi Prahy 9 jeho čtvrtý mandát

Podle názoru některých členů opozice straně nahrává mimo jiné i nezvyklý volební systém v městské části, který má údajně eliminovat menší strany. Podobně jako v Praze 4 zde totiž lidé v komunálních volbách hlasují odděleně ve třech volebních obvodech, konkrétně na Proseku, Střížkově a ve Vysočanech.



Strany tak musejí postavit hned tři kandidátky se třemi lídry. Mít jednu výraznou tvář nestačí. „My podpoříme jeden volební obvod, je to spravedlivější a dostanou tak šanci i menší volební strany nad pětiprocentní hranicí,“ nastiňuje plány zastupitel Miloslav Hanuš z opoziční ČSSD.

Důraz na místní témata

ODS však tento systém hájí s tím, že se zde tímto způsobem volí dlouhodobě. „Navíc to zvýrazňuje místní témata, která jsou v každé části Prahy 9 jiná. Politici jsou tak voličům blíž,“ odmítá předseda regionálního sdružení ODS Tomáš Portlík, že by šlo o pouhý kalkul.

O rozdělení městské části na tři volební obvody však musí zastupitelstvo hlasovat každé čtyři roky znovu. A vzhledem k podzimnímu termínu komunálních voleb by se mělo rozhodnout nejpozději na červnovém jednání. S největší pravděpodobností se oproti minulosti ani tentokrát nic nezmění. Pro obvody totiž hodlá hlasovat kromě ODS minimálně i TOP 09. Z opozice se ale nikdo nepřidá.

Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Příští díl: Praha 10

Kromě obvyklých diskusí na toto téma nyní jednotlivé strany intenzivně sestavují své kandidátky do voleb. Občanští demokraté svůj současný tým příliš měnit nechtějí. I proto by se mohl počtvrté za sebou stát starostou Jan Jarolím.

„Budeme konzervativní jako obvykle. Pan Jarolím se ještě definitivně nerozhodl, ale věříme, že znovu kandidovat bude. Pro nás je nejvhodnější volbou,“ říká o současné hlavě radnice Portlík. On sám by pak mohl vést kandidátku v jiném ze tří obvodů a zároveň opět usilovat o post místostarosty Prahy 9.

Dalšími dvěma členy vládnoucí koalice jsou TOP 09 a hnutí Pro Prahu. Podle informací MF DNES by se měli zástupci obou uskupení nově spojit a pokusit se své partnery z ODS ve volbách porazit.

Celý proces je však poměrně složitý. „Hnutí Pro Prahu v Praze 9 už vůbec kandidovat nebude, místo toho jsme se domluvili se Starosty,“ říká za hnutí radní Zdeněk Davídek. Přesun pod uskupení, které zde dosud nekandidovalo, by se měl týkat všech tří členů klubu.

Teprve pak by mělo dojít podobně jako na celopražské úrovni ke spojenectví TOP 09 a STAN. „Jednáme o koaliční spolupráci, zatím však nejsme definitivně domluveni,“ potvrzuje místostarosta Marek Doležal (TOP 09).

Ten by se poté měl stát lídrem v obvodu Vysočany, zatímco na Proseku by vedl kandidátku Zdeněk Davídek. O jedničce na Střížkově se teprve jedná, jasno by však mělo být do poloviny května.

Pokud by rodící se koalice ve volbách uspěla a dostala se do čela radnice, může nastat kuriózní situace. Davídek by se totiž mohl stát radním třetí volební období za sebou a přitom pokaždé v jiném stranickém kabátu. Před STAN a Pro Prahu byl totiž komunálním politikem i za Zelené.

Lidovci v horké fázi

Zato nejistý je v tuto chvíli osud Trojkoalice (KDU-ČSL/Zelení/Nezávislí). Lidovci totiž zvažují možnost připojit se ke vznikajícímu projektu TOP 09 a STAN. „Zřejmě nebudeme kandidovat samostatně. Omlouvám se, že nebudu konkrétnější, jsme v ‚horké‘ části jednání,“ nechtěl místopředseda zdejší organizace a zastupitel Aleš Doležal naznačovat, k jaké variantě se strana aktuálně přiklání.

Za Trojkoalici je v zastupitelstvu i Dana Balcarová. V roce 2015 ale po neshodách z klubu vystoupila a zůstala jako nezařazená. Ve stejném roce se pak stala členkou Pirátské strany, za niž je od loňského podzimu dokonce poslankyní.

Přestože ona sama už pravděpodobně kandidovat nebude, Piráti se o hlasy voličů utkají. V jaké podobě, to zatím sami neví. „Ještě to nemáme dořešené, nedá se vyloučit ani případná koalice,“ krčí rameny místopředseda krajského sdružení Pirátů v Praze Adam Zábranský.

Kritika za školy i parkování

Dosud nejsilnější opoziční stranou je ČSSD. Ta kritizuje vedení městské části kvůli nedostatku míst v základních školách i parkovacích stání a vadí jí také skutečnost, že v Praze 9 stále nebyly zavedeny zóny placeného stání. O to víc chtějí uspět letos na podzim.

„Většina současných zastupitelů kandidovat bude, ale některé změny proti kandidátce před čtyřmi lety nastanou. Sám si troufám kandidovat na jednom z čelných míst,“ říká předseda šestičlenného klubu zastupitelů Miloslav Hanuš.

Pro voliče je zatím velkou neznámou především hnutí ANO. Jinde už před čtyřmi lety vítězilo, ale tady vůbec nekandidovalo. To by se sice nyní mělo změnit, žádné konkrétní informace o složení kandidátní listiny však hnutí nechce sdělovat. „Kandidátky budeme komentovat až ve chvíli, kdy budou řádně ustaveny,“ reagoval předseda oblastní organizace Martin Hrubčík. A nevyjádřil se ani k dotazu, zda má sám zájem kandidovat.

Zato jediná zástupkyně Strany svobodných občanů už usilovat o přízeň voličů nehodlá. „Nemám v plánu znovu kandidovat, čtyři roky v této funkci mi bohatě stačily,“ dodala končící zastupitelka Zuzana Haberlová.