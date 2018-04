Strany v Praze 4 přeskupují síly do voleb, čekají na konec obvodů

Z informací od stran v zastupitelstvu Prahy 4 plyne, že by mohl být dostatečný počet na prosazení jednoho obvodu. Pro jeden obvod je hnutí ANO, STAN, lidovci a ČSSD. Ještě záleží, jestli strany nevytvoří nějaké koalice, které by pak mohly hlasovat pro obvody. Rozhodující mohou být hlasy zelených a nezávislých kandidátů, kteří jsou součástí uskupení Trojkoalice.



„Musí se zvážit pro i proti obou variant. My návrh na pokračování obvodů předkládat nebudeme, ale rozhodne o tom zastupitelstvo svou většinovou vůlí,“ říká starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení), jenž byl v minulých volbách tahounem Trojkoalice.

Lídrem by měl být minimálně za Zelené i letos. Do křesla starosty se dostal před čtyřmi lety coby kritik tehdejšího vedení radnice pod taktovkou ODS a starosty Pavla Caldra (nestr., ex ODS). Po volbách proto složil většinovou koalici s TOP 09 a ČSSD. Ta vydržela zhruba půl roku, než se novými partnery koalice stali občanští demokraté a odpadlíci hnutí ANO.

Podpora od nepřítele

Hlasy pro potřebnou většinu ještě dodali dva zastupitelé za hnutí Pro Prahu, mezi nimiž je i Štěpánkem kritizovaný exstarosta Caldr. Ten byl krátce po vzniku nového vedení radnice jmenován předsedou dozorčí rady 4-Majetkové, firmy patřící městské části.

Štěpánek však odmítá, že by nějak zradil své voliče, kvůli čemuž by nemusel znovu získat tolik hlasů na obhajobu postu starosty. „Občanští demokraté, s nimiž jsem udělal koalici, tehdy nebyli na radnici, když jsem ODS kritizoval. Nepodíleli se na tom, co bylo. Problémových osob jsem úřad zbavil, jak jsem sliboval,“ říká starosta.

Zatím není jasné, zda se zeleným podaří udržet Trojkoalici. Jednají sice s lidovci, jenže ti zároveň vyjednávají o nové trojkoalici se STAN a TOP 09. Zástupci všech tří stran jednání potvrzují, ale o případném vzniku nechtěl nikdo mluvit.

„Nic není uzavřeno. Byli bychom ale rádi, kdyby se podařilo sestavit stejný model, jaký se rýsuje i na magistrát,“ říká lídryně KDU-ČSL na Praze 4 Jana Niklová. Odkazuje tak na koalici TOP 09 a STAN, která chce společně dobýt magistrát. K ní se i na celopražské úrovni snaží lidovci připojit.

Lídrem za STAN na Praze 4 bude současný místostarosta Lukáš Zicha. Před čtyřmi lety kandidoval za ANO. Po volbách, které na městské části sice hnutí vyhrálo, ale skončilo v opozici, se klub rozpadl. Část zůstala věrná ANO, druhá včetně Zichy udělala nezávislý klub, který se po roce dostal do vedení radnice. Nyní jsou odpadlíci v zastupitelstvu v barvách Starostů a nezávislých.

TOP 09 zatím lídra oficiálně vybraného nemá. Podle informací MF DNES je však pravděpodobné, že by topku do boje o nuselskou radnici měl vést stávající zastupitel a místopředseda strany v hlavním městě Michal Hroza.

Pro hnutí ANO nabízejí podzimní komunální volby jakýsi reparát, když minule i přes vítězství skončilo jeho počínaní rozpadem a dlením v opozičních lavicích. „Lídra zatím nemáme, může jím být Antonín Lébl. Jako oblastní předseda se k tomu hlásí,“ říká zastupitel Radek Lacko (ANO), jenž je na radnici hlavního města radním.

Sám Lébl nechce příliš komentovat, zda by mohl být jedničkou ANO do voleb na čtvrté městské části. „Definitivní podobu kandidátky bychom měli řešit příští týden,“ uvádí s tím, že bude-li mít celopražské vedení ANO zájem, bude jeho kandidátem na starostu Prahy 4.

Manžel byl spojován s kmotrem

Naopak ODS je, co se týče tváří do voleb, ze všech stran nejdále. Kandidátem občanských demokratů na starostu je Jaroslav Míth, dosavadní radní Prahy 4 pro školství. V čele kandidátky stane ještě místostarosta městské části Zdeněk Kovařík, zastupitelka Lucie Michková a podnikatelka Hana Horálková.

Ta je manželkou bývalého starosty Pavla Horálka (ODS), kterého z postu odvolali vlastní straníci. Zároveň byl spojován s podnikatelem Ondřejem Palounkem, jenž je označován za jednoho z kmotrů, jako byl kupříkladu Roman Janoušek či Tomáš Hrdlička. Palounek byl aktivní právě na čtvrté městské části.

Samotná ODS na městské části měla v minulosti velmi pošramocenou pověst. Natolik, že v roce 2013 strana tamní oblastní sdružení zrušila. Obnoveno bylo až s novými lidmi. Na vládu nad jednou z největších městských částí v Praze si dělají zálusk i sociální demokraté. Kdo bude jejich lídr, zatím nelze podle předsedy zastupitelského klubu ČSSD Petra Horálka říci.

O lídrovi chce strana rozhodnout, až bude jasno o volebních obvodech v Praze 4. „Někteří ze současných pěti zastupitelů však určitě nebudou pokračovat,“ komentuje bez dalších podrobností podobu kandidátky Horálek.

Do zastupitelstva Prahy 4 se chtějí také nově dostat Piráti. Před čtyřmi lety na městské části nekandidovali, ale po úspěchu v loňských parlamentních volbách cítí naději na úspěch. Jejich lídrem má být Tibor Vansa, který je expertem strany přes finance.