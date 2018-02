Zastupitelé rozhodnou o přechodech na magistrále. Trumfy drží opozice

Bez podpory opozice totiž žádný z názorových táborů nemá většinu, aby prosadil svou vůli.



Zatímco u pirátů a komunistů se předpokládá, že podpoří úpravy kolem magistrály, u nejsilnějších opozičních stran TOP 09 a ODS, které mohou zvrátit výsledek, zatím není stanovisko jasné. Zástupci obou stran se shodují v tom, že úpravy jako přechody a náměstíčko jsou hlavně kosmetické.

Jak se však zdá, celé rozhodnutí o tom, co s magistrálou, opozice nakonec odsune o další měsíc. Může totiž také jen odhlasovat doplnění materiálu ze strany rady.

„Ještě nemáme v rámci ODS dohodnuté stanovisko k této problematice, ale pravděpodobně budeme po koalici chtít detailnější popis navrhovaných úprav. Z dokumentu, který máme k dispozici, to není moc jasné,“ říká předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija.

Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) včera v rámci lobbingu za kultivaci magistrály uvedla, že by měly přibýt přechody na náměstí I. P. Pavlova, kudy denně projde okolo 220 tisíc chodců.

„Spousta jich tam přechází v místech, kde není žádný přechod. A to proto, že před nimi stojí auta na semaforech. Jedním z opatření proto je, aby na místech, kde vozidla stojí, ale lidé tam nemohou přejít, vznikly přechody,“ navrhuje Kolínská.

Konkrétně by na náměstí „zebry“ vznikly rovnoběžně s Legerovou a Sokolskou ulicí. Zmizela by naopak přebytečná zábradlí z náměstí i zastávky tramvají. Nový přechod by lidé mohli ještě letos vidět u Národního muzea na Václavském náměstí. Nyní už v místě přechod je, nově by se však mohl přesunout přímo mezi muzeum a sochu svatého Václava. Zároveň by byl širší než nyní.

Podle Udženiji by měla Kolínská probrat úpravy s dotčenými městskými částmi. „To by totiž podle navrhovaného usnesení měla radnice udělat až po schválení. Logické je to však naopak,“ doplňuje Udženija s tím, že občanští demokraté nejsou proti humanizaci magistrály, neboť ji sami mají v programu.

TOP 09 nechce dobrodružství

Zastánci „zlidštění“ magistrály příliš nepochodí u TOP 09. Podle předsedy nejsilnějšího opozičního klubu Václava Novotného bude strana od koalice nejspíš chtít, aby jim radní nejdříve sdělili, jak pokročili s budováním vnitřního městského okruhu, jenž by měl právě dopravě ve středu města alespoň ulevit.

„Pokud se ukáže, že se na nic od podzimu nesáhlo, tak by bylo dobrodružné jednu z mála kapacitních komunikací v Praze omezovat,“ tvrdí Novotný.

Náměstkyně Kolínská v úterý mimo jiné také připustila, že by se mohla u semaforů na Václavském náměstí prodloužit zelená ve prospěch chodců. Podle ní je však systém nastavení už tak moderní, že by nemělo dojít ke kolonám. „Nejde však o nutné opatření v rámci navrhovaných úprav,“ upozorňuje.

I tak je tato informace vodou na mlýnské kolo nesouhlasu hnutí ANO, kterému vadí i přidávání přechodů pro pěší. „Když se přidávají přechody, znamená to, ze se samozřejmě i prodlouží nejen červená pro automobily, ale tím pádem i kolony na magistrále. Stačí i nehoda dvou aut a doprava se zkomplikuje, proto nechceme komplikace způsobovat sami,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Před přijetím jakýchkoli úprav ANO požaduje, aby se vypracoval model, ze kterého bude jasné, jaké budou mít navrhované úpravy dopady na dopravu. „Nejde se spolehnout jen na domněnky paní náměstkyně Kolínské a riskovat, že magistrálu ucpeme,“ vysvětluje primátorka.

Projekt má zlepšit okolí tepny

Model by měl vypracovat Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Jde však o jakýsi začarovaný kruh. Městští plánovači se podle jejich mluvčího Marka Váchy mohou vhodností přechodů zabývat až ve chvíli, kdy zastupitelstvo schválí návrh, který prosazuje Kolínská. Bez prověření by však přechody neměly vzniknout.

„Projekt proměny Severojižní magistrály nemá vést k ochromení dopravy, ale ke zlepšení okolí této tepny,“ doplňuje Vácha. Pokud by byly úpravy silniční tepny schváleny, došlo by k jejich realizaci už v tomto roce.

Autorem úprav, o nichž nyní zastupitelé na radnici hlavního města jednají, je dánský urbanista Jan Gehl. Pro město navrhl velká i malá opatření, jak zpříjemnit okolí rušné silnice. Město mu za to zaplatilo dva miliony korun. Po odevzdání studie se však vedení města rozešlo v názorech, jaké úpravy podle tohoto návrhu chce uskutečnit.