Deset míst, která bude TSK v létě rekonstruovat K Barrandovu (most X034 ) - srpen 2018 až červenec 2019, budou se opravovat chodníky, demontovat zádržný systém, bourat vozovkové a podkladní vrstvy podél římsy nebo nové osazení svodidel a zábradlí, částečné omezení dopravy v srpnu, další práce bez omezení



od 10. července do 12. října 2018, souvislá údržba silnice, uzavírka jednoho jízdního pruhu Barrandovský most (nájezdová rampa od K Barrandovu) - 28. - 29. července a 4. - 5. srpna 2018, souvislá údržba silnice, obnovení dopravního značení, uzavírka jednoho jízdního pruhu

- od 9. července do 31. srpna 2018, údržba silnice, obnovení dopravního značení, aplikace rozmrazovacího postřiku Koněvova (Jana Želivského - Rečkova) - od 16. července do 14. srpna 2018, oprava silnice (202 metrů) ve směru z centra, obnova chodníku, bezbariérové prvky u přechodů, úplná uzavírka

- od 14. července do 31. srpna 2018, rekonstrukce silnice včetně vjezdů odvodňovacích příkopů, dvou propustků a části chodníku, úplná uzavírka Dobříšská (tunel Mrázovka – Zlíchovský tunel) - od 4. do 29. července 2018, souvislá údržba silnice v délce 1,3 km, obnovení dopravního značení, uzavírka po polovinách - v 1. etapě pravá polovina vozovky v obou směrech, v 2. etapě uzavření levé poloviny vozovky

- od 9. července do 31. srpna 2018, souvislá údržba silnice s novým asfaltovým krytem, obnovení dopravního značení a rozmrazovacího postřiku most V Holešovičkách ( sjezd na a z ul. Povltavská) - od 3. července do 14. září 2018, Sanace říms a chodníků estakády, částečné dopravní omezení

