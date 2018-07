VIDEO: Zatáčky i skoky. Na hlíně z metra vznikl ráj pro cyklisty

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Vedle Toužimské ulice se původně nacházela pole. Při stavbě metra C do Letňan na něj začali vozit hlínu a další materiál. Poté tam vznikl lesopark a letos na jaře i singltrail, tedy několik kilometrů tratí pro cyklisty – tři modré, tedy lehké, a jedna středně náročná červená.

Oproti klasickým singltrekům, jako jsou například Rychlebské stezky nebo ten pod Smrkem, jsou tyto jiné. Člověk téměř neustále zatáčí, jen co chvíli jede z kopce, hned musí zase do kopce. Navíc povrch netvoří hlína, ale štěrk.

„Normálně se při stavbě singltreků hodně používá materiál, který je na místě, tedy rostlá hlína, která se dá vybrat z podpovrchu a stavět z ní například klopené zatáčky. Tady je to navezené ze stavby, takže si lidé dovedou představit, co se nachází pod povrchem. Nedalo se stavět standardním způsobem,“ říká spoluautor singltrailu Petr Polívka.

Proto jen lehce strhli vrchní povrch a vyštěrkovali ho. Pokáceli také některé náletové dřeviny. „Ten stav teď není finální, budeme odstraňovat přebytečný štěrk, počítáme se stavbou dalších klopených zatáček,“ vyjmenovává Polívka.

Velké změny čekají čtvrtou trať, která je na rozdíl od ostatních červená. Letos a příští rok přibudou dřevěné prvky i skokánky, aby byl úsek opravdu náročnější.

„My jsme celý singltrail postavili spíš jako tréninkovou arénu, aby to splnilo účel, že za hodinu a půl si tu lidé zatrénují, zařádí si. Je to hodně o zatáčení, jak trefíte stopu, není to kochání přírodou a dlouhý pozvolný sjezd,“ líčí spoluautor projektu.

Podle něj byla cesta ke vzniku singltrailu opravdu dlouhá. „To úřední kolečko je neuvěřitelné, to si lidé ani neumí představit. Je tu spousta náletových dřevin, přesto je tento prostor v územním plánu veden jako lesní pozemek, takže pro úřady je to stejná práce jako kdekoli v lese. Je třeba hodně poděkovat vedoucímu magistrátního oddělení péče o zeleň Danu Frantíkovi, bez kterého by to tu nevzniklo,“ dodává Polívka.