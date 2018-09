Václav Chalupa si vesluje pro rekord, na skifu pluje do Hamburku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů začne v 10 hodin uprostřed Vltavy pod Karlovým mostem. Veslaře Václava Chalupu čeká do Hamburku trasa o délce 850 kilometrů.

„Na jaře jsem dovesloval z Českých Budějovic do Prahy pod Karlův most, tak proč nepokračovat dál. Je to výzva a doufám, že se nám to povede,“ sdělil Václav Chalupa, stříbrný medailista z olympiády v Barceloně 1992 a několikanásobný vicemistr světa ve veslování.

Chalupa si na plavbu vybral takzvaný mořský skif, který má podle něj sice nevýhodu v tom, že je pomalejší, ale je také stabilnější a komfortnější.

Ačkoli se nejedná o závod, příští rok se náročná trasa bude měřit i na čas. A to v rámci závodu Prague Hamburg Rowing Race. Podle pořadatelů půjde o nejextrémnější veslařský závod na světě. Trasa bude mít 12 etap rozložených mezi česká a německá města na Labi.

Závodu se bude moci zúčastnit každý i amatérští veslaři. Ti mohou také vyplout společně s Chalupou na část trasy.

„Připojit se k nám může každý, kdo má čas a chuť. Není podmínkou absolvovat celý závod, ale uvítáme podporu i při jednotlivých etapách,“ říká Aleš Nejedlo, zakladatel závodu.

Chalupa by měl do Hamburku doveslovat 11. října.