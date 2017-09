Škoda potřebuje zrychlit, pohyblivé víkendy ale zaměstnanci odmítají

„Je to téma číslo jedna snad ve všech halách, lidé o tom diskutují, ptají se, kdy to přijde, nikomu se to nelíbí,“ potvrdili MF DNES pod podmínkou anonymity tři různí zaměstnanci podniku.

Firma ovšem záměr změnit pracovní režim v podniku oficiálně nepotvrdila.

„Škoda Auto s ohledem na trvale vysokou zákaznickou poptávku neustále optimalizuje své výrobní kapacity s cílem dodat vozy zákazníkům v co nejkratší době. Pokud by došlo k dalšímu nárůstu poptávky po našich vozech, budeme v těchto optimalizacích pokračovat,“ říká mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek.

Dosud podnik vyrábí na montážních linkách v Mladé Boleslavi ve třech směnách pět dnů v týdnu a o víkendu mají zaměstnanci volno. Výjimkou jsou šesté noční směny z pátku na sobotu, které organizuje firma v rámci takzvaných flexikont.

Tato směna na zaměstnance připadá jednou za tři týdny podle směnnosti a mají za to odbory vyjednanou odměnu 1 200 korun navíc k běžné mzdě a všem dalším příplatkům.

Pokud by firma nasadila takzvané vícesměnné režimy práce, mohla by vyrábět také o víkendu a část zaměstnanců by tak měla pravidelné dvoudenní volno ve všední dny. A to se dělníkům nelíbí.

Nejde přitom o absolutní novinku, Škoda již například do lakovny nasadila sedmnáctisměnný systém práce, v němž se pracuje také o sobotách. Právě lakovna je totiž nejužší místo výroby, celý zbytek firmy může vyrábět jen tolik vozů, kolik jich přijde řádně nalakovaných.

Volno bez rodin zaměstnanci nechtějí

„Zaměstnancům zde vadí rozvržení pracovní doby, kdy pracují mnoho dnů v kuse a nemají žádné cyklické volno, a následně mají naopak více cyklického volna, které ale nemohou využít s rodinou,“ kritizuje předseda Podnikové rady odborů KOVO Jaroslav Povšík.

V závodě Kvasiny v Královéhradeckém kraji zase automobilka letos nasadila osmnáctisměnný systém práce. Ani tam s ním nejsou lidé spokojení.

„Mnoho nových kolegů si nedokázalo představit, co je osmnáctisměnný systém a jaké to bude mít dopady na jejich rodinný život i volnočasové aktivity. Navíc zaměstnanci se na pracovištích spíše míjejí, než aby se dalo říci, že to jsou ucelené pracovní kolektivy. Především ale nemožnost trávit víkendy s rodinami a přáteli se jim oprávněně nelíbí,“ hodnotí předseda odborů Kovo Kvasiny Martin Lustyk.

Poptávku po autech ještě umocní „šrotovné“

Zástupci zaměstnanců proto další rozšiřování těchto směnných režimů odmítají. Je však zřejmé, že firma Škoda bude na další růst výroby tlačit stále více.

Prodeje ji totiž neustále rostou a koncern Volkswagen, kam mladoboleslavská továrna patří, vyhlásil finanční příspěvky pro zákazníky, kteří vrátí svůj starý vůz s dieselovým motorem a pořídí si nový. Hlavně na trzích, kde je Škoda oblíbená, tedy v Německu či Velké Británii, to může vyvolat další vlnu objednávek. Už teď to přitom ve firmě vypadá jako ve vyprodaném obchodě.

„Aktuální dodací lhůty vozů značky Škoda v České republice se pohybují v rozmezí sedmi až devíti týdnů,“ uvádí mluvčí podniku.

Začátek prodeje nového Karoqu zvedne tlak na více směn

U nových terénních modelů ale zákazníci nemusí čekat „jen“ čtvrt roku, ale i mnohem déle.

„V případě našich novinek Kodiaq a Karoq je s ohledem na náběhovou křivku modelů nutno počítat s delšími dodacími lhůtami. Ty se mohou v těchto případech prodloužit až na patnáct týdnů,“ říká Štěpánek.

Oba terénní modely se vyrábějí v závodě v Kvasinách na Rychnovsku a zákazníci o ně mají tak velký zájem, že Škoda rozhodla, že polovinu plánované produkce modelu Karoq přesune do Mladé Boleslavi (podrobně jsme o tom psali také zde).

Karoq lze zatím objednat jen v předprodeji, první vozy k zákazníkům dorazí postupně, poprvé se oficiálně představí příští týden na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu.

„Těší nás, že nový vůz Karoq se zákazníkům líbí. Jeho výroba v Kvasinách se již úspěšně rozběhla. Pro úplné uspokojení vysoké poptávky najde svůj druhý domov v Mladé Boleslavi po boku dalšího dlouhodobě úspěšného modelu Octavia,“ potvrdil MF DNES šéf výroby Škoda Marek Jancák.

A to je další důvod, proč bude muset časem produkce v Mladé Boleslavi zrychlit. Pravděpodobně to bude znamenat i další růst počtu zaměstnanců, čemuž nasvědčuje i inzerce podniku na profesních webech, kde hledá další dělníky do výroby, ale má otevřené i desítky nabídek na technické pozice.

Jen letos se počet zaměstnanců navýšil zhruba o dva tisíce, což se promítá i do potřeb rozšiřovat parkovací plochy a další zázemí pro zaměstnance v Mladé Boleslavi.

Další navýšení by přišlo, pokud by firma prosadila vícesměnné systémy práce, zaměstnanci se v nich střídají ve větším počtu. Například v závodě Kvasiny, kde byl zaveden 18směnný systém, se počet personálu zdvojnásobil na zhruba osm tisíc lidí a nábory tam dál pokračují.

