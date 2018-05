Kasy cinkají, zaměstnanci Škody Auto utrácejí rekordních sto tisíc hrubého

Alespoň sto tisíc korun hrubého dostala většina zaměstnanců mladoboleslavské automobilky ve výplatě za duben.

„Pro zaměstnance to byla nejvyšší mzda v historii společnosti Škoda. Stálo by za to nechat si výplatnici doma zarámovat,“ říká předseda Odborů KOVO v automobilce Jaroslav Povšík.

Nejsilnější odborová organizace v zemi, která zastupuje většinu zaměstnanců automobilky, v dubnu naplno ukázala svoji sílu, když se jí pro letošní rok podařilo navýšit mzdy souhrnně o více než 20 procent, a v závodě Kvasiny díky příplatkům za 18směnný systém dokonce o více než 30 procent, samozřejmě při rozpočítání všech zvýšených složek mzdy a bonusů.

Rekordní výše dosáhl i variabilní bonus za hospodaření firmy. „Celkově díky tomu většina zaměstnanců dosáhla v dubnu na hrubou mzdu nad sto tisíc korun,“ potvrzuje ekonom Oborů KOVO Jan Miller.

„Stát se pěkně napakoval na daních“

MF DNES spočítala, že velké části zaměstnanců díky tomu přišlo na účty kolem 75 000 korun čistého.

„Při pohledu na výplatnici je vidět, že se stát pěkně napakoval na daních,“ hodnotí na facebookovém profilu skupiny zaměstnanců automobilky jeden z nich Milouš Košvanec.

Podle páteční ankety MF DNES poblíž jedné ze vstupních bran podniku jsou zaměstnanci s výplatou spokojeni.

„Odborářům se podařil obrovský výsledek, jsem za to velmi vděčný. Dříve jsem pracoval v jedné firmě v Nymburce a nesnilo se mi ani o třetinové výplatě,“ říká jeden ze zaměstnanců pod podmínkou anonymity, redakce jména oslovených zná.

„Na to, že se to podařilo bez stávky, je to neskutečný výsledek odborů,“ dodává další dělník, který uvedl, že pracuje na lince montáže vozu Fabia.

Pro telefon, dovolenou i tetování

Většina zaměstnanců plánuje větší část výplaty v brzké době utratit.

„Čekal jsem na bonus, abych si mohl pořídit iPhone X,“ prozrazuje jeden z nich. Další oslovení plánují nakoupit, nebo doplatit už dříve rezervovanou zahraniční či tuzemskou dovolenou, aby si v létě mohli odpočinout od náročné práce.

„Přítelkyni zaplatím tetování na noze, dlouho si ho přála,“ říká další ze zaměstnanců.

Právě nákupy zboží a služeb za rekordní výplatu pomohou i dalším součástem regionální ekonomiky, tedy zejména živnostníkům a podnikatelům.

„Pro region je to dobrá zpráva v tom smyslu, že zaměstnanci Škodovky s vyšším příjmem budou více investovat do zkulturnění svého bydlení, například do fasád svých domů a zahrad, čímž dojde k zatraktivnění měst a obcí. Zároveň budou více utrácet za zboží a služby, čímž se zvýší tržby obchodníkům,“ říká analytička společnosti Finlord Eva Mahdalová.

Vzhledem k tomu, že v automobilce pracuje kolem 32 tisíc tarifních zaměstnanců, přiteče do regionů kolem 2,4 miliardy korun čistého jen v rámci této výplaty. Na zaměstnance Škodovky přitom už za měsíc čeká další bonus, tentokrát polovina zaručeného bonusu (vysvětlení viz box).

Jak rostla mzda ve Škodě Auto Od 1. dubna 2018 zpětně došlo k navýšení tarifů ve Škodě Auto o 12 procent a k navýšení korunové hodnoty osobního ohodnocení rovněž o 12 procent. Díky růstu tarifů a osobního ohodnocení dojde zároveň k růstu i takzvaného zaručeného bonusu o stejnou procentuální hodnotu. Současně byly upraveny podmínky jeho výplaty, které zvýší dostupnost pro nové zaměstnance. Kromě toho odbory KOVO dosáhly zvýšení variabilního bonusu za hospodářské výsledky firmy v loňském roce. Z vypočtené hodnoty 57 083 Kč byl zaokrouhlen na 60 000 Kč. Tato částka bude sloužit jako základna pro výpočet bonusu v dalších letech, takže lze očekávat jeho růst. K tomu navíc odboráři vyjednali ještě jednorázovou platbu 7 000 Kč navíc, ta byla vyplacena společně s variabilním bonusem. V rámci vyjednávání pro rok 2018 se dále podařilo již od ledna 2018 navýšit hodnotu všech příplatků o více než 50 procent, včetně prémií za flexikonta.

Nejvíce z toho těží velká nákupní centra, která se připravují na nápor zákazníků a zároveň škodováky lákají na mimořádné slevy.

„Zaměstnancům automobilky jsme poskytli sadu kuponů se slevami do našich obchodů,“ říká marketingová manažerka Olympia centra v Mladé Boleslavi Petra Šinkmajerová.

V Olympii věří, že obchodům v těchto dnech stoupnou tržby, ale na vyhodnocení je podle vedení centra ještě příliš brzy.

Odvrácená strana peněz

Na utrácející škodováky se těší i živnostníci, ale k nim zákazníci dorazí podle mnohých až se zpožděním.

„Nejprve pořizují strategické věci, například jdou pro bazén či pro sekačku, anebo nakupují dovolené. K nám přijdou až později podle toho, co z výplaty zbude,“ míní majitel obchodu s kávou, čajem a pochutinami v centru Mladé Boleslavi Jan Nejman. „Ale přijdou pro kvalitnější a výběrové výrobky,“ věří majitel Coral Cafe.

Jiní živnostníci jsou skeptičtí. Podle člena představenstva Okresní hospodářské komory a prodejce fotografické techniky v Mladé Boleslavi Bohumila Rosenkranze nakoupí zaměstnanci Škodovky elektroniku a některé další výrobky hlavně na internetu.

„V našich prodejnách se to bohužel příliš nepromítne,“ dodává. Upozorňuje přitom také na stinnou stránku vysokých mezd v automobilce, tedy že hlavně drobní podnikatelé nemohou s takovým růstem držet krok a mají tak problém získat nové pracovníky, nebo si alespoň udržet ty stávající.

To potvrzují i ekonomové. „Tak vysoká mzda může být dvojsečnou zbraní. Stinná stránka spočívá v tlacích na zvýšení mezd u jiných podnikatelů ze strany jejich zaměstnanců, což je problém vzhledem k tomu, že tak vysoké mzdy si může dovolit de facto jen velká korporace jako Škodovka,“ dodává Mahdalová.

Také se podle ní v daném regionu mohou zvýšit ceny nemovitostí a nájmů. Stejnou zkušenost mají nejen v Mladé Boleslavi, ale například i v okolí závodu Kvasiny.

„Zdražily nemovitosti a rostly nájmy. Kvůli vysokým mzdám chybějí zaměstnanci ve službách, máme problém sehnat i úředníky na úřad, protože s tabulkovými platy nemůžeme Škodovce konkurovat,“ stěžuje si starostka Kvasin Alice Nováková.