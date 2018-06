Školáci z Rakovníka vymysleli multifunkční nástroj, nazval ho M-Box

Se svým nápadem, který nazvali M-Box, vybojoval tým 8 .B z 1 . ZŠ Rakovník pod vedením učitele Martina Donáta druhé místo ve finále celostátní soutěže podnikatelských nápadů Innovative Kid (iKid). Ta se v České republice konala již potřetí.



„M-Box spojuje několik hudebních nástrojů, je tu xylofon, melodická kalimba (strunný dřevěný nástroj, na který se brnká prsty – pozn. red.) a také cajon, tedy buben. Má tvar bedny, takže se na něj dá i sednout a hrát paličkami. Přepínačem lze připojit i zvuk takových třásní,“ popisuje instrument člen týmu Milan Kočka.

Jedlý talíř či polštář s budíkem

Nápad na multifunkční hrací bedýnku nebyl jediný, který rakovničtí školáci zvažovali. „Padl třeba i návrh na talíř, který by byl celý ze sušenky nebo jiného jedlého materiálu, takže by se dal po snědení jídla také sníst a nemuselo by se mýt nádobí,“ vzpomíná další osmák Lukáš Pešek a pokračuje: „Pak jsme měli také nápad na polštář, ve kterém by byl zabudovaný budík. Člověku by zvonil přímo u hlavy a donutil ho tím vstát.“

A jak soutěž iKid, kterou pro děti od 10 do 14 let pořádá KPMG Česká republika, probíhá? Pod vedením učitelů a mentorů z podnikatelského prostředí vytvářejí žáci základních škol svůj první start-up. Musí sestavit podnikatelský plán, včetně rozpočtu, marketingu, přípravy prezentace i samotné výroby tří prototypů. Rakovnickým osmákům celý proces zabral půl roku.



„Na trhu nic takového není. Oslovovali jsme v rámci průzkumu trhu i různé základní a umělecké školy, a ty nám potvrdily, že by náš nástroj využily,“ prozrazuje Milan Kočka, který uvažuje o kariéře dabéra či soukromého zemědělce-chovatele.

„Nejtěžší asi bylo prezentovat náš produkt před publikem,“ říká další členka týmu Nikol Jankovičová, jíž by v budoucnu zajímala právnická studia, a dodává: „Zároveň jsme se ale hodně naučili, mohli jsme ukázat naši kreativitu, poznali jsme, jaké to je, pracovat v týmu. Bylo to odlišné od běžné výuky. Seznámili jsme se se zajímavými lidmi. Překvapilo mě třeba, jak je podnikatelský svět rychlý a jak lidé dávají především na první dojem z výrobku.“

Děti podle třiatřicetiletého Martina Donáta, který na škole učí informatiku a hudební výchovu, soutěž bavila. „Jsem na děti pyšný, je to pro ně úžasná zkušenost, jak si vyzkoušet svět dospělých. Já sám jsem získal některé poznatky, kterým přizpůsobím výuku. Budu se třeba snažit, aby děti více mluvily před ostatními. Bylo znát, že třeba vítězný tým byl v tomto mnohem zkušenější,“ říká mladý učitel.

Akcionářem už na základce

Do finále, které se konalo v prostorách pražské pobočky Microsoftu, postoupilo deset týmů z celé republiky. „Jsem rád, že díky projektu iKid můžeme vést nejmladší generaci k podnikatelskému myšlení. Snažíme se jim tak doplnit znalosti, které jsou ve výuce mnoha českých škol pokryty spíše okrajově,“ míní Karel Růžička z KPMG.

Vítězem třetího ročníku soutěže Innovative Kid (iKid) se stal tým z EKO gymnázia v Brně. Jejich projekt Pocket Shares se zaměřil na virtuální obchodování s akciemi. Brněnští školáci se v září za odměnu podívají do dublinského Googlu a Facebooku. Takové zážitky už si z Irska přivezli i školáci z 3. ZŠ Slaný, kterým se v prestižní soutěži podařilo vyhrát po oba předchozí roky. Přišli nejprve s nabíječkou mobilu připojenou na bicykl a další rok s nádobím speciálně navrženým pro lidi upoutané na lůžko.

V letošním roce bodovala také aplikace pro rozvoj kritického myšlení nebo program pro setkávání seniorů a dětí z dětského domova. „Mně se zase líbil pojízdný stativ a líbila se mi i jejich vtipná prezentace v podobě divadla,“ vypráví další členka rakovnického týmu Lucie Švarcová.

Přihlášky do dalšího ročníku jsou otevřené

Původcem myšlenky celého projektu je řídicí partner KPMG Slovensko, Kenneth Ryan, který chtěl touto cestou ozvláštnit tradiční formy výuky. Do čtvrtého ročníku netradičního klání dětské kreativity pro rok 2019 už KPMG hledá další školy, učitele a mentory. Oficiální přihlášky lze posílat od září, již teď je možné se nezávazně hlásit na webu soutěže iKid.

Čtveřice rakovnických školáků si vytyčila náročný cíl, chce skutečně uvést svou inovaci na trh. Složený hudební nástroj by chtěli prodávat zhruba za 2 800 korun. Spolu s učitelem budou v září pokračovat na vylepšení M-Boxu. „Chceme k němu třeba přidělat popruhy, aby se dal lehce nosit na zádech,“ prozrazuje plány Lukáš Pešek.