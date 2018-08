Hráči skořápek se vrátili do Prahy, okrádali turisty na Karlově mostě

Kriminalisté skupinu sledovali několik týdnů, aby rozpoznali, kdo všechno je do hry zapojen.

„Jak se pak ukázalo, jednalo se o šest mužů a jednu ženu, kteří měli jasně rozdělené role. Jeden z nich hru přímo provozoval a ostatní dělali, že jsou hráči a vyhrávají nemalé částky. Další členové skupiny měli za úkol hlídat, jestli se neblíží policie,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Dojem snadné výhry přilákal hráče, kteří ovšem o své peníze záhy přišli. Podle policie je to první podobný případ po dlouhé době.

„Poslední případ s podvodníky používající skořápky řešili kriminalisté asi před deseti lety,“ dodal Daněk.

Skořápky Skořápky či placičky patří k velmi starým hazardním hrám. Jejich provozovatel skryje kuličku nebo kolečko pod jeden ze tří kalíšků, které pak dovedně a rychle přesouvá. Sázkař hádá, kde je předmět skryt.

Velmi rozšířeným fenoménem byli skořápkáři v „divokých“ devadesátých letech minulého století po sametové revoluci. Hrálo se na náměstích, nádražích, v tržnicích. Princip se ale od té doby nezměnil. Spočívá právě ve spolupráci skupiny, která předstírá, že vyhrát lze. A že poznat, pod který kalíšek se přesunula kulička či jiný předmět, není přece vůbec těžké.

V roce 2007 se ke skořápkám vyjadřoval i Nejvyšší soud. Označil je za podvod.

„Člověk běžných schopností není schopen tyto přesuny spolehlivě sledovat, respektive je postřehnout a zaznamenat, pročež za takové situace pouze hádá, kde se kolečko nachází,“ sdělil tehdy předseda soudního senátu Stanislav Rizman.

Soud spočetl, že při celkovém počtu tří kalíšků má provozovatel dvojnásobnou šanci získat sázku. „Je tedy zřejmé, že tato hra rovné možnosti výhry pro účastníky nezaručuje,“ uvedl soud v usnesení.

Aktuální případ policie prošetřuje jako trestný čin provozování nepoctivých her a sázek a vzhledem k organizovanosti celé skupině hrozí až osm let vězení. Zároveň soud rozhodl o vzetí jednoho z obviněných do vazby.