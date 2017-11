Řidiči v modrých zónách maskují espézetky listím, strážníkům neuniknou

Nepoctiví řidiči doufají, že jim trik pomůže bez placení i bez pokuty parkovat v systému barevných zón. Často však na tento způsob upozorňují další obyvatelé zónových čtvrtí, kteří platí a jsou v nevýhodě.



Jedním z nich je i obyvatel Prahy 6, který na Facebooku vystupuje pod jménem Filip Morris. Naštvalo ho, že někdo zabalil celou registrační značku značku černého mercedesu do kusu plastového pytle.

Muž auto vyfotil a zveřejnil ve facebookové skupině Dejvická parta, kde mu ostatní diskutující následně poradili, ať igelit strhne. To provedl. Řidič se ale nevzdal a další den rovnou odmontoval celou značku.



Parkování v zónách kontrolují monitorovací auta společnosti Eltodo, která projíždějí ulicemi. Díky skenerům na střeše vozu evidují značky na každé straně ulice. Příslušné orgány se tak dozvědí, zda řidič má parkování zaplacené, nebo ne.

„Strážníci od začátku platnosti zón zaznamenali desítky takových případů. Hříšníkům ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ uvedl mluvčí městské policie Jan Čihák.

Po monitorovacím autě nastupuje strážník

Pokud někdo zakryje číslo tak, že je nečitelné, „špionské“ auto značku nerozezná. To ale neznamená, že je řidič z kontroly venku.

Když řidič monitorovacího auta pozná, že je s poznávací registrační značkou něco v nepořádku, upozorní městskou policii. Ta na místo vyšle strážníka z blízkého okolí, který značku překontroluje ručním skenerem, případně nahlásí podezření na přestupek.

„Nejčastěji nám tyto případy oznamují občané, případně řidiči vozidel provádějící mobilní monitoring, ale samozřejmě i strážníci v rámci běžné kontrolní činnosti tyto případy zaznamenávají,“ dodal Čihák.

V případě, že řidič parkování nezaplatil, může dostat pokutu až dva tisíce korun a strážníci mohou jeho autu nasadit botičku. Pokuty vyřizuje magistrát jakožto správní orgán.

Ten přestupek vyhodnocuje dle zákona o silničním provozu. V něm se sice hovoří o překryté SPZ pouze u aut v pohybu, ale podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se zákon vztahuje i na auta s nečitelnou značkou, která stojí. V některých případech proto může kromě pokuty padnout trest zákazu řízení, nejčastěji na půl roku.

„Pokud se zaměříme přímo na přestupky podle silničního zákona se zakrytou, nečitelnou registrační značkou, tak jich magistrát v této době (od loňského srpna, pozn. red.) sankcionoval devatenáct s celkovou pokutou ve výši 101 500 korun,“ uvedl Hofman a dodal, že ve všech těchto případech byl současně uložen zákaz řízení v průměrné délce šesti měsíců.

Zda jde ve všech případech o řidiče, kteří se snažili vyhnout placení v parkovacích zónách, mluvčí magistrátu nevěděl. Magistrát totiž takovou statistiku nevede.

Modrá bude také Praha 9

Nové parkovací zóny se od srpna 2016 postupně rozšířily na Prahu 1, 2, 5, 6 a 8. O nových zónách jedná už i Praha 4, která by je mohla zprovoznit během příštího roku. Do okolí Prahy 4 se totiž sjíždějí řidiči, kteří dříve mohli parkovat v Praze 2 a 5, a čtvrtá městská část je nejblíže.

Novou parkovací zónou by se mohla v budoucnu stát i Praha 9. Návrh do konce roku předloží na zastupitelstvu radní pro dopravu Tomáš Holeček. Ten by chtěl zavést také fialovou zónu pro řidiče mimo Prahu, kde by mohli parkovat až 24 hodin.

Podívejte se na auto, které monitoruje parkování v zónách: