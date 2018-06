Z bývalého domu herečky Budínové bude v Praze muzeum moravské pálenky

Dům, kde bydlela herečka Slávka Budínová, deset let chátral a příbuzní se soudili o platnost závěti. Mezi tím objekt stačila poničit i povodeň, která ho zatopila do výše prvního patra. Voda přišla symbolicky týden poté, co herečka v nemocnici zemřela.

Teď se dům konečně dočkal rekonstrukce a po ní zde bude muzeum. Podobné muzeum – Distillery Land – již stojí ve Vizovicích a ročně ho navštíví desetitisíce lidí. Likérka s prvorepublikovou tradicí chce další muzeum vybudovat právě na Klárově.

Stavební povolení po letech

Palírna dům v dezolátní stavu, ale na dobré adrese, zakoupila po delších jednáních v roce 2011. K domu přikoupila od Prahy 1 i sousední pozemek, na kterém je dvůr se zahradou patřící k domu.

Další šest let trvalo než společnost získala stavební povolení a než proběhl archeologický průzkum. Ten ale žádný zásadní objev nepřinesl. K nejzajímavějším nálezům patřily zlomky keramických kamnových kachlů ze 16. století.

Žádné historické poklady neskrývá ani vnitřek domu. V 70. letech minulého století byl upraven k bydlení herečky. Při té příležitosti byla postavena patrová novostavba, zaniklo původní vnitřní členění, původní stropy nebo omítky.

„V podkroví zachováme obytnou funkci, v přízemí historické části bude reprezentační obchod naší společnosti a v podzemí pod zahradou bude muzeum výroby ovocných destilátů a prostory pro klub přátel slivovice,“ popisuje plány na budoucí využití předseda představenstva a generální ředitel palírny Pavel Dvořáček.

Uprostřed zahrady bude švestka

Muzeum bude podle ředitele velmi netradičíní. „Máme ambici, aby si návštěvník dokázal představit, co je to být tou švestkou a na konci výrobního procesu slivovicí,“ popisuje s nadsázkou.

Do zahrady bude vestavěn bar, její zbytek bude obnoven a celý vnitroblok bude zpřístupněn veřejnosti. „Máme vypěstovanou švestku, kterou zasadíme doprostřed zahrady. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl že na Malou Stanu nepaří třeba jehličnany, ale především ovocné stromy,“ dodává.

Celý projekt je podle Dvořáčka největší obchodně marketingovou investicí společnosti, náklady odhaduje zhruba na stopadesát milionů korun.