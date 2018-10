Dopravu mezi Výtoní a Smíchovem zajistí do jara přívoz Vyšehrad

Přívoz P5 funguje jako sezonní prostředek k dopravě, na konci října však jeho provoz končí. Majitel společnosti Pražské Benátky Zdeněk Bergman se však rozhodl s přívozem pokračovat i nadále.

„Přívoz je pro lidi. Chceme ho zde zachovat, když vidíme, že je využíván a je o něj velký zájem,“ řekl Bergman s tím, že bude přívoz v provozu až do března, kdy vypluje v běžném provozu přívoz P5.

Mimosezonní přívoz vypluje v pondělí v 10 hodin dopoledne za částku třiceti korun za dospělého a dvaceti korun za dítě či seniora. V provozu bude od neděle do pátku vždy od 10 do 20 hodin, v sobotu pak od 9 do 20 hodin. Přívoz má kapacitu 12 lidí. Více informací o přepravě lze zjistit na stránkách provozovatele.