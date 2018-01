VIDEO: Řidič, který v Praze zabil ženu, je ve vazbě. Partnerka se omlouvala

„Vyšetřovatelé čtyřicetiletého řidiče během úterý obvinili hned ze dvou trestných činů, a to usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.



Zároveň policie navrhla vzetí obviněného do vazby, čemuž dnes Obvodní soud pro Prahu 2 vyhověl. Pokud muž složí kauci milion korun, bude soud o vazbě rozhodovat znovu.

„Jedná se o takzvanou útěkovou vazbu, kterou lze nahradit slibem neuprchnout, peněžitou zárukou a dohledem probačního úředníka. Všechny tyto záruky byly soudu předneseny,“ řekla iDNES.cz státní zástupkyně Zuzana Falberová.

„Chci se moc omluvit rodičům té dívky, která zemřela. On to nechtěl udělat, on by toho nebyl schopen. Je to tragédie, opravdu se moc omluvám za to, co můj muž udělal,“ řekla na chodbě soudu cizincova partnerka.

Řidiči před soudem hrozí až osm let vězení.

Tragická nehoda se stala 1. ledna kolem třetí hodiny ráno ve Spálené ulici. Podle informací iDNES.cz seděl za volantem vozu cizinec z východní Evropy. Na přechodu pro chodce srazil šestadvacetiletou cizinku, které už záchranáři nedokázali pomoci. Policie u řidiče naměřila přes dvě promile alkoholu.