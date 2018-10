Smuteční průvod za Jana Kočku mladšího uzavře v Praze Vinohradskou

Kočka zemřel 28. září při autonehodě, kterou pravděpodobně sám zavinil, když jel po dálnici v protisměru. Zahynul také řidič druhého auta, otec tří malých dětí.

Smuteční průvod za člena klanu Kočkových však vzbuzuje kontroverze na mnoha stranách. Kvůli průvodu bude totiž na nějakou dobu uzavřena Vinohradská ulice a to v době dopravní špičky, tedy mezi dvanáctou a třetí hodinou odpoledne. Podle informací iDNES.cz to bude konkrétně mezi druhou a půl třetí hodinou. Magistrát se však dušuje, že omezení dopravy potrvá jen půl hodiny. Pražanům se ani tak situace nelíbí.

„Pohřeb ať mu udělají jaký chtějí, ale nevidím důvod, proč by kvůli tomu měli být omezování ostatní. Čím byl Kočka tak zvlášť významný a prospěšný, že je nutné kvůli němu uzavírat dopravu?“ ptá se v diskuzi pod článkem na iDNES.cz Pavel Dolníček.

Karel Chytrý se zase v diskuzi vyjádřil, že rozhodnutí chápe, avšak žádost rodiny už nikoliv. „Já si myslím, že úředníci asi jinak jednat nemohli. Ale naprosto nestoudné je, že ta rodina, kterou se mi nechce ani jmenovat, s takovou žádostí vůbec přijde,“ myslí si.

Magistrát: je to úřední postup

Mluvčí magistrátu Vít Hofman se snaží situaci uklidnit. „Chápu, že osoba pana Kočky může být pro někoho kontroverzní. Je to ale klasický úřední postup,“ vyjádřil se Hofman s tím, že průvod schválila policie i dopravní podnik, proto dal kladné stanovisko i magistrát.

„Ten zábor je projednaný od dvanácti do patnácti hodin, ale ta komunikace nebude uzavřena po celou dobu. Bude se to konat pod dohledem policie, která bude ta dopravní omezení dělat co nejmenší a bude ulici uzavírat po etapách a otevírat tak, jak se bude pohybovat průvod,“ dodal Hofman.

Povolení smutečního průvodu se ale nelíbí starostovi Prahy 3 Alexandru Belluovi (ODS). Podle něj mají občané třetí městské části dost jiných dopravních omezení a nemá smysl uzavírat tak frekventovanou ulici. „Navíc nerozumím tomu, proč bychom v naší městské části měli takto oslavovat člověka, který svým nezodpovědným jednáním způsobil tragickou smrt řidiče. To ale samozřejmě neznamená, že rozporuji nárok rodiny na důstojný pohřeb a pietu,“ vyjádřil se Bellu

Dopravní podnik však s uzavřením Vinohradské problém nemá a kladné stanovisko průvodu udělil. „Jsme přesvědčeni, že omezení v nezbytně nutném rozsahu je z pohledu bezpečnosti i plynulosti dopravy přijatelnější ve formě dohody s pořadatelem akce, než ve formě volného průběhu,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Osoba zemřelého v tom nezraje žádnou roli. „Z pohledu dotčených zákonných ustanovení není konkrétní osoba zemřelého důvodem k zákazu smutečního průvodu,“ uvedla Řehková.