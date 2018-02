Advokát dostal za zpronevěru milionů uložených do úschovy pět a půl roku

„Obžalovaný byl uznán vinným zcela dle podané obžaloby. Byl mu uložen trest odnětí svobody ve výměře pět let a šest měsíců ve věznici s ostrahou. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu poskytování služeb a činností spojených s výkonem advokacie na dobu pěti let,“ řekla mluvčí Krajského soudu v Praze Jitka Vlnová.

Dvaačtyřicetiletý Jan Bacílek také má uhradit veškerou škodu ve výši

5 810 000 korun.

Jedná se o částku pocházející z prodeje bytu v pražských Holešovicích, kterou přijal v roce 2015 do úschovy. Postupně všechny peníze utratil. U soudu to dříve odůvodňoval tím, že šlo o půjčku na jeho další podnikání, ale o tom nebyla vyhotovena žádná smlouva.

„Byl jsem činný, například ve společnosti poskytující úvěry proti zástavě auta či nebankovní půjčky. Tedy takových, kde je potřeba hotovosti,“ uvedl dříve Bacílek (o soudu zde).

V roce 2016 se jednatel firmy, která mu peníze dala do úschovy, o své miliony přihlásil a začal je vymáhat. Podle Bacílka proto, že se sám dostal do potíží a potřeboval to vysvětlit svému společníkovi.

Rozsudek zatím není pravomocný.