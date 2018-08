Agresor zavlekl sousedku do svého bytu, zneužil ji a pokusil se ji zabít

S nachystaným nožem v podvečer 28. listopadu 2017 Meindl podle spisu zazvonil na sousedku v jednom z holešovických činžáků. Údajně chtěl řešit dluh, byla to však jen lest, jak ženu vylákat na chodbu. „Když otevřela, přiložil jí nůž ke krku a donutil ji jít k němu do bytu,“ popsala státní zástupkyně napadení.

Když oběť odvlekl , začal obžalovaný běsnit. „Řekl jí, že ji chce jenom znásilnit, tak aby nekřičela, nebo že to bude ještě horší,“ popisuje děj rozsáhlá obžaloba. Žena se stala obětí sexuálního násilí, nezůstalo však jen u toho.

„Víš, že tě zabiji,“ přešel rozběsněný násilník k hrozbám. Posléze ženu začal bít a rdousit. Když se jí podařilo deviantovi vysmeknout, zkusila uprchnout ke dveřím bytu. Zde ji Meindl podle obvinění dostihl a odvlekl zpět.

Násilí pak gradovalo, útočník napadenou poranil nožem na intimních místech, mlátil ji pěstmi a rdousil až do bezvědomí. Atak trval dlouhé desítky minut. Během nich sousedi zaslechli tupé údery a přidušené steny, a proto zavolali policii. Hlídka dorazila během několika okamžiků.

Neurvalec se odmítl vzdát, policisté museli běsnícího Meindla zpacifikovat i kasrem, tedy slzným plynem. „Kasr na mne neúčinkuje,“ komentoval to obviněný při výslechu. Napadenou záchranka hned transportovala na urgentní příjem střešovické Ústřední vojenské nemocnice.

Kvůli sérii vážných poranění žena podstoupila komplikované operace, lékaři ji uvedli do umělého spánku. Ve zdravotnickém zařízení strávila několik týdnů, léčení pokračovalo i po propuštění z nemocnice do domácího ošetřování.

Psychické trauma si nese dodnes. „Poškozená prožila extrémní pocity bezmocnosti. Útok trval více než hodinu,“ zdůraznila žalobkyně. Násilník skončil po útoku v cele, nyní si odpykává trest za předchozí delikty ve věznici ve Vinařicích na Kladensku.

Běsnění místo sebevraždy

„Nebudu vypovídat,“ prohodil stručně Jiří Menidl, předsedkyně senátu tedy přečetla jeho výpovědi u vyšetřovatele na pražském krajském policejním ředitelství. „Chtěl jsem zabít sám sebe, proč se to takhle vyvrbilo, nevím. Pamatuji si z toho jen střípky,“ sdělil kriminalistům Meindl.

Podle jedné výpovědi měl stres z rozchodu s přítelem, podle další s koncem vztahu s přítelkyní. V osudný den 28. listopadu 2017 obžalovaný vypil láhev rumu, pak si prý pamatuje jen málo. „Chtěl jsem vyskočit z okna. Kdyby tam nebyly policajti, tak se mi to povedlo,“ řekl.

Detektivům také sdělil pár podrobností ze svého života, od osmi či devíti let pije alkohol, údajně zvládl až pět lahví vodky denně. Ve 12 letech utekl z pěstounské péče, prakticky nikde nepracoval, do střetu s paragrafy trestního zákoníka se dostal kvůli násilným i mravnostním deliktů.

Osudní setkání

Vzhledem k okolnostem případu, kvůli mimořádné zranitelnosti oběti, předsedkyně senátu vyslechla oběť v nepřítomnosti obžalovaného, za účasti jeho obhájce. Jednací síň musela opustit také veřejnost. Meindlovi výpověď oběti soudkyně přečetla.

Žena vypověděla, že obžalovaného v inkriminovaný den potkala nejprve před domem a ve výtahu. Tam ji zval na panáka, což odmítla a odešla do svého bytu. Za hodinu se však vrátil a vylákal ji z bytu. „Dal mi nůž ke krku, řekl, že si chtěl popovídat,“ řekla soudu napadená.

Ta pak líčila, jak ji poté donutil ji jít do jeho příbytku. Kde se stala obětí gradujícího násilí. „Poté, co jsem pokusila utéci, zvýšil agresi,“ zaznělo ve výpovědi. Ve vztahu k oběti se v obviněném mísil motiv, jako kdyby se měla stát jeho přítelkyní spolu se stupňující agresivní. Z následků útoků se dodnes léčí.

Měla strach, že se vrátí

„Slyšeli jsme ránu a sténání. Šlo to z bytu pod nám, tak jsme zavolali policii. Ta přijela rychle, tak do šesti minuti,“ vypověděla svědkyně, která loni 28. listopadu přivolala pomoc. Operační důstojník na místo poslal několik hlídek z obvodních oddělení.

„Zaklepali jsme na dveře a zvolali policie, zevnitř se ozvalo se volání o pomoc. Tak kolega vykopl dveře,“ uvedl zasahující policista. Z bytu podle hlídkaře vyběhla nahá žena. „Byla strašně vyděšená, bála se, že se pachatel opět vrátí. Byla od krve, zraněná. Operačního důstojníka jsem okamžitě požádal o záchranku,“ vypověděl policista.

Zatímco tento důstojník se staral o oběť, jeho kolegové zatkli Meindla a nasadili mu pouta. „Vím, že se choval agresivně, zmítal se i spoutaný,“ popsala drama v domě další ze svědkyň, jejichž výpověď soudkyně přečetla.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců, například psychologa, psychiatra a dalších a konstatováním písemných důkazů. Předsedkyně senátu Lenka Cihlářová hlavní líčení naplánovala do středy 5. září, kdy by mohl padnout rozsudek.