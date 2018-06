Za bodnutí souseda po dlouhodobých sporech si muž z Kolína odsedí pět let

Kvalifikace činu jakožto pokusu o vraždu vycházela podle soudce Martina Zelenky z pečlivého posouzení všech okolností.



Obhajoba uváděla, že šedesátník Bilský se nožem jen bránil útoku a nechtěl způsobit vážné zranění. Incident se odehrál v době, kdy sousedé prováděli ve svém bytě rekonstrukci, která údajně odsouzenému značně znepříjemňovala život.



Svědci v případu vypověděli, že mezi dvěma rodinami v panelovém domě v Kolíně panovaly dlouhodobě napjaté vztahy. V osudný březnový den se Bilský se sousedkou a jejím synem náhodou setkal u výtahů. Konflikt nastal poté, co Bilský svým sousedům adresoval slova „vy svině“. Podle obhajoby následoval útok poškozeného plastovým kanystrem s barvou, po němž jej Bilský bodl zavíracím nožem do krku a způsobil mu čtyřcentimetrovou ránu.

Vrchní soud ve zdůvodnění dnešního rozsudku zopakoval závěry krajského soudu, že zjištěné důkazy neodpovídají verzi obžalovaného. Naopak korespondují s výpovědí poškozeného, který na rozdíl od Bilského svou výpověď v průběhu trestního řízení neměnil.

„Máme za to, že obhajoba obžalovaného je vyvrácena,“ řekl Zelenka. Podotkl také, že i kdyby bodnutí předcházely údery kanystrem, jak tvrdil Bilský, na právní klasifikaci pokusu o vraždu by se nic neměnilo. Podle soudu šlo o cílený útok s vědomím pachatele, že může způsobit smrt oběti.

Podle vrchního soudu je zároveň pět let velmi nízkým trestem, do jehož vyměření se zřejmě promítla předchozí bezúhonnost Bilského, jeho přiznání a upřímná lítost. Právní zástupce odsouzeného přesto po vynesení verdiktu řekl, že by svému klientovi doporučil dovolání k Nejvyššímu soudu.