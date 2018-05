Soud zastavil stíhání lidí obviněných kvůli kontaminaci vody v Praze

Obžalobu na muže a ženu, kteří jsou podle médií vedoucími pracovníky z Pražských vodovodů a kanalizací, podalo státní zastupitelství před měsícem. Z justiční databáze Infosoud vyplývá, že soud rozhodl o zastavení stíhání usnesením, jež přijal v neveřejném zasedání konaném 21. května.



„Řízení je zastaveno proti oběma obžalovaným, ale ne pravomocně. Státní zastupitelství podalo proti tomuto rozhodnutí stížnost, o které bude rozhodovat Městský soud v Praze. Spis mu ještě nebyl předložen, stane se tak v řádu dnů,“ sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. K důvodu zastavení stíhání podrobnosti neuvedla, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek jej komentovat nechtěl.

„S dotazy na okolnosti rozhodnutí soudu se musíte obrátit na Obvodní soud pro Prahu 6, který rozhodnutí vydal. Informace Vám však zřejmě nebude poskytnuta, neboť rozhodnutí soudu je třeba nejprve rozeslat všem poškozeným,“ napsal Petrásek.

Podle trestního řádu může soud stíhání zastavit po předběžném projednání obžaloby, a to například tehdy, jestliže daný skutek není trestným činem, jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný, nebo jestliže je stíhání nepřípustné - mimo jiné kvůli promlčení.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Po požití kontaminované vody se přes 44 tisíc lidí potýkalo se střevními potížemí, 33 z nich dokonce skončilo v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla 18 000 obyvatel.

Kriminalisté tvrdí, že obžalovaná dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání. Obyvatele Prahy 6 podle policie uvedla v nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože nedodržela postupy před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozilo obviněným až pětileté vězení nebo zákaz činnosti.