Za podíl na loupeži hodinek dostal Srb osm let, pro lupiče dělal servis

„Ze strany obžalovaného jde o opakované jednání, které nebylo dáno náhlým pohnutím mysli,“ uvedla dnes soudkyně Blanka Bedřichová při zdůvodnění rozsudku.

Role Srba Doksana Stojkoviče byla podle ní nade vší pochybnost prokázána řetězce nepřímých důkazů.„Jejich ucelenost není nikde narušena, vše svědčí o pečlivé přípravě činu,“ zdůraznila předsedkyně senátu.

Proti Stojkovičovi stojí kamerové záznamy, zajištěné telefonáty a například i to, kde a jak se pohyboval po Praze. Trest odpovídá návrhu státní zástupkyně.

„Dopustil se vysoce závažného jednání se značnou škodou,“ zdůraznila dnes žalobkyně Jana Polanská. Obhajoba naopak požadovala zproštění obvinění. „Nebyli prokázáno, že se můj klient na činu podílel. Za celou věcí stojí jiná osoba, která měla z věci prospěch,“ tvrdil naopak advokát Petr Teniak.

„Budu se bránit mlčením,“ odmítl dnes cokoli k případu uvést obviněný.

Nájezd v Pařížské

Servisman, asi tak lze nazvat Doksovičovu roli při přepadení klenotnictví Carollinum v Pařížské ulici. Do Prahy přijel krátce před operací. Pro dva krajany, kteří v poledne 31. října 2016 obchod vyloupili, zajišťoval v české metropoli potřebnou logistiku. Ukradl i registrační čísla na motorku Suzuki a Mercedes, užitý při loupeži.

Motorku navíc převzal od mužů, kteří ji dopravili z Bulharska a zajezdil ji, mercedes pocházel z Maďarska. Oba stroje byly ve svých zemích odhlášeny z provozu. Motorka posloužila jako únikový stroj, mercedesem přijeli loupežníci do Pařížské ulice. Suzuki i auto policisté později našli.

Samotná loupež proběhla podle kriminalistů v režii dvou dalších Srbů, M. M. a N. F., ti přišli do podniku s drahým blýskavým zbožím jako nároční zákazníci. Jenže záhy vytáhli pistoli a sekyru a zaměstnance donutili lehnout si na zem.

Z otevřených skříni do tašek nacpali 25 hodinek za 11,3 milionů korun a z místa činu utekli. Tašku s kořistí později dostal Stojkovič, který ji ukryl v pokoji hostelu, kousek od Václavského náměstí, kde tehdy bydlel. „S pachateli byl v přímém kontaktu, což máme dokázáno,“ uvedla soudkyně Blanka Bedřichová.

Útěk a další vyrabovaná klenotnictví

Ze skrýše taška s kořistí a Srbové zmizeli autem z ČR, Stojkoviče na základě mezinárodního zatykače zatkla loni policie ve Švýcarsku, při dopadení měl u sebe i pistoli. Po dvou jeho společnících detektivové pátrají, justice řeší, zda je v ČR bude stíhat jako uprchlé, nebo kauzu předá kolegům v Srbsku,

Jak tvrdí žalobci v Německu, pro Doksana Stojkoviče nemusí jít o jediné loupeže, na nichž se měl v roce 2016 podílet. Státní zástupkyně v Berlíně mladíka totiž viní z jedné akce v německé metropoli a další v porýnském Düsseldorfu. Obě akce byly provedeny jako ta pražská.

Další soud bude v Německu

Senát Městského soudu v Praze kromě osmiletého trestu pro cizince nařídili jeho vyhoštění z ČR na neurčito a zabrání věcí, motorky a auta, užitých při nájezdu. Verdikt není pravomocný, obhajoba i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou

Soud Stojkoviče ponechal nadále ve vazbě. O kauze tak rozhodne Vrchní soud v Praze, pokud verdikt potvrdí, Srb čeká eskorta do Německa.

Až jeho případ tamní justice vyřídí, bude vydán zpět do ČR k vykonání případného trestu. Cizinec se již dnes v jednací síni zajímal o to, zda by trest mohl vykonat v rodné zemi. České soudy tuto možnost nevylučují, ale záleží také na postoji srbské strany, zda by odsouzence přijala.