Opilou školačku si chtěl mladistvý odnést domů na sex, dostal 14 měsíců

„Naprostá neúcta. Budu si dělat, co chci, abych uspokojil svoje potřeby. A když to nepůjde po dobrém, tak to půjde po zlém,“ shrnul mladíkovu povahu předseda soudního senátu Jan Kadlec.

Soud se zabýval incidentem z loňského 30. srpna, kdy tehdy sedmnáctiletý hoch nabídl v pražské zahrádkářské kolonii lahev vodky dívce, o níž věděl, že jí ještě nebylo ani 15 let.

Podle dalších chlapců, kteří v kauze svědčili, počítal s pohlavním stykem, protože „si chtěl ještě užít“, než se s koncem prázdnin vrátí do polepšovny.

Opilá dívka ho však opakovaně odmítla, což chlapec špatně nesl. „Stěžoval si, že se chová jako čubka, když jí přece koupil dárky,“ zrekapituloval soudce výpovědi svědků.

Školačka se opila tak, že nemohla chodit a zvracela. Obžalovaný chtěl prý využít její bezbrannosti, pokusil se o sex a dívku si hodlal odnést domů.

Byl to žert, prohlásil o znásilnění chlapce v ústavu

V dalším počínání mu zabránili kamarádi tím, že přivolali otce jednoho z nich. Ten zalarmoval záchranáře, kteří školačku odvezli do nemocnice kvůli otravě alkoholem. Mladík se poté snažil kamarádova otce napadnout a byl agresivní natolik, že ho nakonec museli spoutat policisté.

Krajský soud v Ústí nad Labem letos v lednu mladého muže odsoudil za jiné znásilnění, kterého se mladík údajně dopustil na spolubydlícím z výchovného ústavu. Své chování tehdy označil za žert.

Pražský městský soud mu nyní oba prohřešky sečetl na celkových 14 měsíců, přičemž státní zástupkyně požadovala přísnější - tříleté - trestní opatření. Kdyby skutky spáchal jako dospělý, hrozilo by mu až 12 let za mřížemi.

Verdikt pražského městského soudu zatím není pravomocný. Mladík i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou kvůli případnému podání odvolání. Kromě odnětí svobody čeká obžalovaného také ambulantní sexuologické léčení.

Mladík se v minulosti dopustil také loupeže a v době, kdy ještě nebyl trestně odpovědný, znásilnil dítě mladší 15 let.

Sám má s přítelkyní dítě, o které se podle soudu nestará. Když měl nastoupit do vězení, skrýval se a museli ho vypátrat policejní „lovci lebek“.