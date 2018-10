Muž dostal za surovou vraždu 15 let. Že by byl nepříčetný, soud odmítl

Sedmapadesátiletý muž se k činu přiznal, tvrdí ale, že měl epileptický záchvat a vraždu si nepamatuje. Jeho obhájkyně dnes řekla, že byl v době činu nepříčetný.

Podle předsedy trestního senátu Stanislava Černeckého tvoří provedené důkazy ucelený řetězec a Bartoše jako pachatele usvědčují. „O tom, že obžalovaný poškozenému zranění způsobil, není žádná pochybnost,“ řekl soudce. To, že by Bartoš byl nepříčetný, Černecký odmítl.

Vražda se stala v jedné z chat v ulici Pod hřištěm 16. ledna. Bartoš, který trpí poúrazovou epilepsií, podle obžaloby z nezjištěných důvodů a po požití alkoholu napadl svého známého, se kterým bydlel asi 10 let.

Podle státního zástupce Tomáše Milce ho mimo jiné bil rukama a dupal mu po těle. Muži podle spisu Bartoš rozlámal kosti v obličeji, polámaná měl i žebra a ruku. Jednašedesátiletý muž v důsledku zranění na místě zemřel.

Obžalovaný má nařízeno ochranné ústavní léčení

Bartoš nejprve u vazebního zasedání uváděl, že si na čin nepamatuje, u hlavního líčení ale řekl, že si na část dne vzpomněl poté, co se seznámil se spisem. Tvrdil, že ho poškozený napadl jako první. Při potyčce prý spadl na kuchyňskou linku, uhodil se a svezl se na zem, kde zůstal ležet. Pak už si obžalovaný podle svých slov kvůli epileptickému záchvatu nic nepamatuje.

Soudce dnes řekl, že není možné vyvrátit, že by oběť Bartoše napadla jako první. „Velké pochybnosti má však soud o tom, co obžalovaný uvedl dále, že udeřil poškozeného v sebeobraně,“ konstatoval Černecký. Obžalovanému kromě trestu vězení uložil i ochranné ústavní léčení.

Žalobce Milec soudu řekl, že Bartošovu obhajobu považuje za účelovou, právě kvůli tomu, že s verzí o napadení přišel až poté, co se seznámil s výpověďmi svědků. Oběť měla navíc podle spisu potíže s pohybem, a je proto nepravděpodobné, že by Bartoše muž skutečně napadl.

Muž neútočil během epileptického záchvatu, říká žalobce

Žalobce také poukázal na výpovědi svědků. Muž, který v chatě s oběma aktéry žil, řekl, že když v den incidentu odcházel, bil Bartoš napadeného do obličeje a šlapal mu na prsty na nohou. Když se muž vrátil a nalezl tělo oběti, prohlašoval podle něj Bartoš věty typu: „Promiň, kámo, asi jsem to přehnal“. Policistům zase říkal: „Zabil jsem ho, už to nebyl můj kamarád“.

Podle Milce byl útok masivní. „Lze konstatovat, že poškozený byl obžalovaným ubit,“ řekl žalobce. Že by si muž zranění způsobil pádem na linku je podle Milce absurdní. Zdůraznil, že vraždu je možné považovat za surovou i ve světle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu, který pojem upřesnil. S tím souhlasil i soud.

Státní zástupce navíc v závěrečné řeči odmítl, že by muž útočil v průběhu epileptického záchvatu. Na tom ale trvala Bartošova obhájkyně Michaela Marešová Haškovcová, která chtěla, aby byl muž zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Důkazy podle ní mužovu obhajobu nevyvrátily.

„Nutno dodat, že obžalovaný neměl žádný motiv skutek spáchat, a to navíc způsobem, jaký byl spáchán,“ doplnila Marešová Haškovcová.

Bartoš dnes soudu řekl, že ho celá věc mrzí. „To, proč k tomu došlo, je mi utajeno,“ uvedl. Zopakoval také, že se jen bránil. „To, že já ho zabil, je pro mě nepochopitelné,“ dodal.