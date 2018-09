Spalovna pro Středočeský kraj v obecním referendu neprošla

Takzvané ZEVO, zařízení pro energetické využití odpadu, ­má vzniknout v areálu Elektrárny Mělník v Horních Počaplech do roku 2024. Zařízení by mělo kombinovat spalování odpadu s teplárenským provozem. Odpad by se sem měl vozit v podstatě z celého kraje. Ročně by se tu mělo spálit kolem 320 tisíc tun odpadu.



„Samotný výsledek referenda mě nepřekvapil, účast jsem však čekal vyšší,“ zhodnotil starosta obce Jiří Svačina. Co konkrétně obec proti záměru podnikne ještě není jasné. Těžko soudit, zda na realizaci záměru ještě může něco změnit.

ZEVO Mělník, jehož investorem je společnost ČEZ, má podporu Středočeského kraje a schválenou studii EIA (posuzování vlivu na životní prostředí, pozn. red.) s kladným stanoviskem ministerstva životního prostředí.

„Bude nutné si nechat zpracovat právní analýzu od odborníků, která by nám sdělila, co vše může obec v této věci dělat. Ale to už bude záležitost pro nové zastupitelstvo,“ řekl Jiří Svačina a dodal: „Možná nějaká šance, jak tomu zabránit, ještě existuje.“

V přípravách záměru se bude pokračovat

Podle Miloše Petery, zástupce hejtmanky a krajského náměstka pro životní prostředí, bude kraj výsledek referenda respektovat, v přípravách záměru ale bude přesto pokračovat.



„Vždycky jsme deklarovali, že budeme brát zřetel na mínění občanů v té lokalitě. Na druhou stranu, v současné době provádíme proces EIA týkající se dopravy a lidem tam chceme ukázat, že jakékoliv připravované opatření v dopravě bude lepší, než je současný stav. Lidé pak možná přehodnotí svůj názor,“ uvedl Petera s tím, že s výstavbou ZEVO by vznikly obchvaty obcí, což by zlepšilo špatnou dopravní situaci.

„V další etapě bychom kromě obchvatů chtěli řešit i nové přemostění Labe, abychom pomohli také dopravě v Mělníku,“ slibuje Petera.

Právě zvýšení nákladní dopravy je vyjma negativních dopadů na životní prostředí hlavním argumentem odpůrců spalovny.

„Infrastruktura je plně v řešení vedení Středočeského kraje, ale harmonogramy obou projektů, jak ZEVO, tak nových silničních komunikací, jsou koordinovány a předpokládají realizaci a dokončení k termínu zákazu skládkování komunálního odpadu, tedy v roce 2024,“ sdělil již dříve Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední Čechy.