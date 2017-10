STAN své středočeské radní nevymění, požadavek odmítli jako účelový

Macháček podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) špatně řídí svůj odbor investic a majetku a radní pro regionální rozvoj Michalik se nedostatečně věnoval dotacím na kotle, kvůli nimž se před úřadem tvořily dlouhé fronty.

Náměstek hejtmanky Vít Rakušan (STAN) naopak tvrdí, že oba radní odvádějí kvalitní práci a napadení ze strany hejtmanky jsou křivá a účelová. „Náš koaliční partner už dávno jedná mimo formát koalice o jiném uspořádáním,“ tvrdí Rakušan.

Ve středních Čechách vládnou ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši. Podle některých kuloárních informací by STAN mohla nahradit ČSSD, která byla v minulém období v čele kraje a nyní je v opozici (psali jsme zde).

Hejtmanka minulý týden oznámila, že spor by zástupci koalice měli řešit tento pátek na dohodovacím řízení. STAN požádali o odklad jednání, podle Rakušana jim ale nebylo vyhověno. V pátek na schůzku dorazí, i když od ní příliš neočekávají. „To, co se má odehrát je taškařice, aby se mohlo něco silného na adresu STAN říci do médií,“ prohlásil Rakušan.

Rakušan uvedl, že pokud by byli Michalik s Macháčkem s pomocí opozice na nadcházejícím jednání krajského zastupitelstva odvoláni, znamenalo by to porušení koaliční dohody a zároveň konec současné koalice. Rakušan i další radní za STAN Ivo Šanc by v takovém případě na svých funkcích nelpěli.