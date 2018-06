Po devíti měsících se v pondělí otevře výstup ze stanice metra Anděl

V rámci rekonstrukce pracovníci vyměnili tři ramena eskalátorů včetně technologií a také provedli sanaci průsaků v eskalátorovém tunelu.

„Nové eskalátory plně odpovídají svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika,“ informovala mluvčí DPP Aneta Řehková.

„Především chci veřejnosti poděkovat za trpělivost, protože je mi jasné, že mnoha lidem způsobilo to omezení komplikace. I proto jsem ráda, že se celou rekonstrukci nakonec podařilo dokončit o několik dní dříve, než bylo plánované,“ vyjádřila se primátorka Adriana Krnáčová.

Doba výstavby se zkrátila o 15 dní, tedy na celkových 258 dní. Cena za výměnu eskalátorů se vyšplhala na 225 milionů korun.

Díky otevřenému vstupu do metra Anděl se také obnoví trhy a to 22. června v pátek.

Letos čeká dokončení rekonstrukce i další stanici metra. „Letos v září plánujeme dokončit rekonstrukční práce ve stanici metra Náměstí Republiky, v říjnu zahájíme práce ve stanici metra Karlovo náměstí,“ sdělil generální ředitel DPP Martin Gillar.

V budoucnu by se měl větší změny dočkat i vestibul Na Knížecí a taktéž autobusové nádraží. „Uvědomujeme si, že vestibul není důstojný. Jednáme o tom s dopravním podnikem a žádáme o to, aby se začala připravovat rekonstrukce. Jednání budou probíhat v průběhu léta,“ řekl starosta Prahy 5 Pavel Richter.

Dále by se mělo předělat i autobusové nádraží Na Knížecí. „V rámci Smíchov City by tam vzniklo velké P+R parkoviště a na střeše by byl terminál pro autobusy, takže bychom Knížecí posunuli ke Smíchovskému nádraží,“ sdělil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek s tím, že nad nádražím by vznikl i nadchod se zázemím pro obchody.

Dopravní podnik uzavřel výstup ze stanice Anděl v pondělí 25. září 2017: