Zemřel Stanislav Hubička, který byl spoluautorem Nuselského mostu

Architekt Stanislav Hubička navštívil loni v listopadu pořad Rozstřel, kde se společně s Antonínem Semeckým, jenž se o Nuselský most stará téměř celý život, o mostu rozhovořil.



Vzpomněl třeba, že jeden z návrhů Nuselského mostu počítal s tím, že místo pilířů bude jeden obří obytný dům. „Pilíře měly sloužit jako bytové jednotky nebo komerční objekty a most si tam měl na sebe vydělat,“ řekl tehdy architekt Hubička.

Návrhů se v architektonické soutěži sešlo více, nakonec zvítězil ten Hubičkův. Nuselský most dostal také ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby, což svědčí o tom, že se povedl.

„Maximálně citlivě zasahuje do prostředí a spíše se mu kloní, než by jej přesahoval gigantickými rozměry,“ pochvaloval si Stanislav Hubička svůj výtvor. V Rozstřelu také popsal, jak se do tubusu v mostní konstrukci muselo vejít metro.

Architekt Stanislav Hubička, který vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze a v letech 1948 až 1952 Fakultu architektury a pozemního stavitelství, se také zabýval urbanismem i historickými stavbami. V roce 2011 dostal v rámci ceny Grand Prix architektů Cenu za celoživotní dílo.

V padesátých letech minulého století prošel řadou nově vzniklých projektových ústavů, až v závěru zakotvil jako hlavní tvůrčí architekt v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb. Řešil podpovrchovou dopravu v centru Prahy, stanici metra Vyšehrad, přírodní útvar Folimanka či některé ze stanic metra trasy C.

Kromě toho se zabýval i úpravou Václavského náměstí, Smetanova nábřeží či prostor náměstí Republiky nebo řešení Letenské terasy s vazbou na úsek Belvederu a osy Pařížské ulice.